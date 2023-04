Nakon nekoliko stabilnijih, sunčanijih i toplijih dana, u četvrtak nam se vrijeme opet kvari. Kiša, pljuskovi i grmljavina stižu u velik dio zemlje, a i temperatura će se zatim sniziti. Više doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikića-Topića.

Razlog svemu tome je fronta koja će se u četvrtak premještati preko nas, a nešto prije toga, već u noći sa srijede na četvrtak, formirat će se ciklona u Genovskom zaljevu koja će donijeti dosta vlage nad Hrvatsku i destabilizirati atmosferu. Kiša prvo stiže na zapad, a kasnije i u dijelove Dalmacije i Slavonije.

Već će rano ujutro sa zapada pristizati sve više oblaka. Tako će u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Lici i na sjevernom Jadranu biti pretežno do potpuno oblačno. Od jutra je ovdje već moguća kiša, iako će ona biti češća prema podnevu.

S druge strane, u Slavoniji i Dalmaciji prijepodne će još biti sunčano. Na kopnu će puhati slab vjetar, a na obali umjereno do jako jugo. Jutro će biti relativno toplo, u unutrašnjosti najniža temperatura oko 8, a na Jadranu oko 11 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj većinom oblačno, često uz kišu, a moguć je i poneki pljusak s grmljavinom. Lokalno će pasti obilna količina. Zbog toga i meteoalarm. Ubrzo nakon podneva će zapuhati umjeren do jak sjeverac pa će biti svježe i hladno – najviša temperatura inače oko 12.



I u Slavoniji poslijepodne više oblaka nego ujutro, ali ovdje biti još i sunčanih razdoblja, osobito u Baranji i Srijemu, dok je na zapadu lokalno moguće malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar će blago ojačati, puhat će umjeren istočni i jugoistočni, a temperatura će imati velik raspon, od 12 na oblačnijem zapadu do 19, 20 na sunčanijem istoku.

Oblačno i kišovito bit će u Istri, Primorju i gorju. Kiša će biti česta, povremeno jaka i obilna, a lokalno će biti i grmljavine, ponajprije na moru, ali moguće je i u Lici. Kasno popodne u Istri će biti sunčanih razdoblja, dok će navečer u višem gorju vjerojatno biti mokrog snijega, uglavnom iznad 700 metara. Puhat će jako jugo, a prolazno uz pljuskove i lebić. Temperatura na obali i u Lici 13 do 15, a u Gorskom kotaru oko 9.



U Dalmaciji će poslijepodne biti oblačnije nego ujutro. I sve je veća vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito predvečer i navečer. Lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će jako jugo, koje će kasnije, uz pljuskove okrenuti na jaku tramontanu. Najviša temperatura prije toga, 17 do 19, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Petak, subota i nedjelja na kopnu promjenjivo oblačni – imat ćemo puno sunčanih razdoblja, ali povremeno i pljuskove. Veća vjerojatnost za kišu je u petak i nedjelju, no ne može se isključiti niti u subotu, iako će to uglavnom biti samo kraći, lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, u subotu jugozapadni, u nedjelju sjeveroistočni. Jutra pomalo svježa, a dani, od subote opet topliji, do 15, 16 stupnjeva.

I na Jadranu promjenjivo oblačno, uz puno sunca, ali povremeno i pljuskove s grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme, osobito u petak te u nedjelju ujutro. Vjetar će biti promjenjiv, u petak lebić u okretanju na tramontanu. U subotu jako jugo, a u nedjelju bura, u jačanju! Temperatura će blago rasti, poslijepodne će biti od 15 do 17.

Za vikend ćemo imati sunčana i suha razdoblja, ali i kišu te pljuskove, osobito u nedjelju – tad je malo veća vjerojatnost. No u svakom slučaju, gdje god išli, najbolji savjeti su: stalno imati kišobran pri ruci, malo više paziti u prometu i naravno, svaki dan pratiti prognozu.

