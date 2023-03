Kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi prvog tjedna proljeća - zna meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U ponedjeljak navečer stiže nam proljeće, najcvjetnije godišnje doba, vrijeme kad dan postaje dulji od noći, kad slavimo buđenje prirode i želimo dobrodošlicu svjetlu.

Prvi proljetni tjedan bit će iznadprosječno topao, nakon čega nas, prema dugoročnoj prognozi, u ona iduća tri tjedna, do sredine travnja očekuje ipak za doba godine uobičajeno toplo i najvjerojatnije uobičajeno kišovito vrijeme. Ili kraće, u prosjeku.



Kako se nalazimo na prednjoj strani visinske doline, već u subotu su se sa zapada počeli skupljati oblaci, pa će i u ponedjeljak uz premještanje tog visinskog poremećaja vrijeme biti promjenjivije, povremeno s oborinama. Kiša je najizglednija u gorju i na sjevernom Jadranu.

Pokoja kap, uz povećanu naoblaku moguća je i drugdje. Najviše sunčanih razdoblja, u početku bit će na istoku i jugu zemlje. Na moru će puhati uglavnom slabo do umjereno, lokalno i jako jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 4 do 8, a na Jadranu od 7 do 11 stupnjeva.



Promjenjivo će u središnjoj Hrvatskoj biti više manje veći dio dana, a prema večeri sa sjeverozapada će se postupno i vedriti. No prije tog, i ovdje je moguća kap kiše, mada rijetko. Temperatura će biti od 14 do 16 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji djelomice sunčano, uz izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja: uglavnom i suho, uz slab do umjeren sjeverozapadnjak i temperaturu oko 15 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno: povremeno kiša, na moru čak i poneki pljusak s grmljavinom. Na moru će puhati umjereno, a ponegdje moguće i jako jugo. Neće biti hladno, ali ni osobito toplo: očekuje se oko 13, 14 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana.



U Dalmaciji u ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a povremeno i kišu ili kraći pljusak. U početku sunčanije na jugu, no kako se ovaj sustav bude premještao dalje, i šanse za kišu isto tako selit će prema jugu. Puhat će umjereno, lokalno i jako jugo, a temperatura će biti od 15 do 18 stupnjeva.

Idućih dana očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano vrijeme. Povremeno može biti umjerene naoblake, no i sunca će biti dosta, osobito u srijedu. U drugoj polovici tjedna puhat će jugozapadnjak i vrlo vjerojatno najaviti promjenu vremena za vikend. Cijeli tjedan zato bit će iznadprosječno toplo.

Na Jadranu će u nastavku tjedna najvećim dijelom prevladavati sunčano. U utorak i srijedu uz sjeverozapadnjak, a od četvrtka jugo. Nakon manjeg osvježenja u ponedjeljak, temperatura u porastu pa će se i na moru uz sunce sve češće približavati 20 stupnjeva.



Kakve su šanse da nas za vikend očekuje promjena? Za sad je prilično izgledno da će vrijeme tih dana, nakon sunčane sredine tjedna opet postati dinamičnije, u smislu bržih izmjena sunca i oblaka.

Otvara se prostor prodoru vlažnog oceanskog zraka pa bi moglo biti i kiše.

