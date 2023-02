Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi.

Idućih nekoliko dana bit ćemo pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka u stabilnoj atmosferi, što u ovom zimskom razdoblju za kopno znači mogućnost magle, niskih razvučenih oblaka u pojedine dane, a za more uglavnom mnogo sunčana vremena. U svakom slučaju, oborine za sad ne očekujemo, a bit će i ugodno i danju ne osobito hladno.



U ponedjeljak u jutarnjim satima na kopnu minusi, nije to ona hladnoća kakvu smo imali u proteklom tjednu, otprilike do -2, u gorju do -4, oko nule u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Na obali i otocima ujutro će biti većinom od 4 do 9 stupnjeva. Na Jadranu pretežno sunčano ili čak potpuno vedro, dok se na kopnu očekuje promjenjivije, u smislu sunčanih razdoblja i nešto naoblake, a moguća je i magla. Ponajprije u središnjim krajevima te u Posavini. Na Jadranu će u početku još puhati umjerena i jaka, a podno Velebita na mahove i olujna bura.



Poslijepodne u kopnenom području djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, suho, ovdje na zapadu bez značajnijeg vjetra te uz temperaturu većinom između 7 i 10 stupnjeva.



Djelomice sunčano kasnije očekuje i Slavoniju i Baranju. Od sredine dana puhat će umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura, oko 8, 9 stupnjeva.



I u gorskim krajevima uz sunčana razdoblja povremeno više oblaka, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano. Bura će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 4 do 7, a na moru između 11 i 14 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.



I u Dalmaciji će u ponedjeljak prevladavati sunčano. Nakon bure, poslijepodne će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura bi danju mjestimice mogla biti i 15-ak stupnjeva. Dakle, na jugu prilično ugodno za, evo sad već gotovo i sredinu veljače.

Stabilno će se nastaviti i sredinom tjedna. Noću i ujutro u unutrašnjosti će ponegdje biti magle ili niskih razvučenih oblaka, slabog mraza, a danju uglavnom djelomice sunčano. No magla ili niski oblačni sloj lokalno se u pojedine dane mogu zadržati i dulje, a to će se onda na tim mjestima odraziti i na najvišu dnevnu temperaturu. Inače, uz sunce bit će i 10-ak stupnjeva, a na mjestima s dugotrajnom maglom, osjetno hladnije.

Na Jadranu će prevladavati sunčano uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Magla je moguća uglavnom uz zapadnu obalu Istre u utorak i srijedu, te na moru prema Padskoj nizini. Temperatura se neće značajnije mijenjati, na moru će i idućih dana biti dosta ugodno.



Vikend još nije posve jasan, u nedjelju se vjerojatnost za nastavak stabilnog vremena nešto povećala, barem za subotu, a oborina bi onda moglo biti možda u drugom dijelu nedjelje i početkom onog tamo sljedećeg tjedna.