Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić donosi informacije kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana.

Zakoračili smo u novi listopadski tjedan koji će obilježiti većinom stabilno i sunčano vrijeme, a malo kiše je moguće u srijedu i za vikend. Dani su se već osjetno skratili. Svakog dana imamo tri minute svjetla manje. Sunce ovih dana zalazi oko 18 sati, no za desetak dana ćemo vratiti satove unatrag, pa će zalaziti prije 17 sati.

U utorak će prijepodne u većini zemlje biti sunčano i vedro. Lokalno uz maglu - ona je najvjerojatnija u središnjoj Hrvatskoj - oko Zagreba, Siska i Karlovca, u sjeverozapadnoj, oko Krapine i Varaždina, te u Lici, oko Gospića i Korenice. Zadržat će se do 10, 11 sati. A nakratko magle može biti i na zapadu Istre. Najniža temperatura od 5 do 8 u unutrašnjosti, te oko 15 stupnjeva na obali gdje će puhati slab burin.

Drugi dio utorka, u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, sunčan, samo uz malo oblaka. Temperatura će biti između 21 i 23, uz slab, gotovo nezamjetan vjetar.

U Slavoniji i Baranji poslijepodne pretežno vedro i ugodno, uz 21, 22 stupnja. U Srijemu će puhati slab istočni vjetar. Navečer će se, uz Savu, ponovno stvarati magla, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U Istri i Primorju sunčano, s malo oblaka i sa slabim maestralom. Temperatura će rasti do 23, 24 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru i Lici, nakon jutarnje magle, poslijepodne će posvuda biti sunčano i ugodno, oko 21 stupanj.

Na jugu zemlje, u Dalmaciji, i drugi će dio dana biti sunčano i vedro. Tijekom poslijepodneva će puhati slab do umjeren maestral, i bit će toplo, od 23 do 25 stupnjeva. Navečer ponovno burin.



Temperatura mora je i dalje oko 20 stupnjeva, najtoplije je ovih dana oko Splita i Malog Lošinja gdje je 22, što još uvijek ugodno za kupanje, no stiže nam jedna nova epizoda bure sredinom tjedna, pa će se i more ohladiti.

Iako će u utorak biti posvuda sunčano, a u mnogim krajevima i vedro, UV indeks će u cijeloj zemlji biti umjeren - jesen je već tu, pa sunčevo zračenje nema toliku snagu.

Srijeda će u unutrašnjosti biti malo oblačnija. Ujutro dan kreće s maglom i niskim oblacima, onda prolazno razvedravanje, pa će sredinom dana biti sunca, no poslijepodne stiže naoblačenje pri čemu može pasti malo kiše. Četvrtak i petak zato već sunčaniji, ali 4-5 stupnjeva svježiji. U petak će biti magle.

Stigla dugoročna prognoza za zimu pred nama: "Velike su šanse..."

Na Jadranu sredina tjedna pretežno sunčana. U četvrtak i petak povremeno uz umjerenu naoblaku. U srijedu će u početku još biti toplo, no zatim će zapuhati bura koja će navečer ojačati na jaku, osobito na sjeveru. Već u četvrtak bura slabi, no bit će malo svježije, a u petak okreće na jugo.

Pod Učkom sve u znaku jednog od simbola jeseni: Posjetitelji Lovrana uživaju u okusima i mirisima

Tako da za vikend ide nova promjena - zbog južnog strujanja će temperatura, nakon što se u četvrtak i petak snizi, za vikend ponovno rasti, vjerojatno čak iznad 20 stupnjeva.

A kako južno strujanje donosi zrak sa Sredozemlja, s njim dolazi više vlage, a onda i oblaka, pa i oborine. Tako da će vikend biti nešto promjenjiviji - topliji i bez magle, ali uz povremenu kišu, češću u subotu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.