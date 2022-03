Meteorolog Nikola Vikić Topić u vremenskoj prognozi donosi kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana.

Većina zime prošla nam je iznadprosječno toplo. Hladnoća kao da je čekala na njezin sam kalendarski kraj. Tako je posljednjih dana, i na kopnu, i na moru, oko 5 stupnjeva hladnije od prosjeka. Snijega trenutno ima na Velebitu, 50-ak centimetara, u Lici i Gorskom kotaru 5 do 15, te u dijelovima Slavonije 1 do 2 centimetra, a malo pahulja na kopnu moguće je i u ponedjeljak navečer.

I dalje smo pod utjecajem prostrane anticiklone iz sjeveroistočne Europe. Fronte se nalaze daleko na sjeveru, istoku i zapadu kontinenta. Ta anticiklona blokira sve poremećaje koji bi inače mogli doći do nas, donijeti kišu, ali i više temperature. Tako ostaje većinom suho, hladno i vjetrovito, izvijestio je meteorolog Nikola Vikić Topić u Dnevniku Nove TV.

U utorak ujutro u velikom dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Više oblaka, uglavnom pretežno oblačno, bit će u Gorskom kotaru i Lici gdje će povremeno padati snijeg. Posvuda će biti vjetrovito i hladno, puhat će umjeren sjeverac, na moru jaka bura s olujnim udarima, osobito pod Velebitom i Biokovom. Najniža temperatura od -5 do -1, a na obali od 2 do 5.

Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj malo naoblačiti, ali i dalje će biti djelomice do pretežno sunčano. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar zbog kojega će biti prilično hladno. Najviša temperatura između 6 i 8 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji umjereno, povremeno i pretežno oblačno i hladno. Lokalno uz malo kiše i susnježice, osobito na istoku. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, a najviša temperatura od 5 do 8 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, ovo će vjerojatno biti i najsunčaniji dio Hrvatske, ali bit će hladno. Puhat će jaka, pod Velebitom i olujna bura. Temperatura između 9 i 11. U gorju pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom, osobito u Lici. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, pa će uz temperaturu od samo nekoliko stupnjeva iznad nule biti prilično hladno.

U Dalmaciji sunčano s malom do umjerenom naoblakom. I dalje će puhati umjerena i jaka, prva marčana bura. Pod Biokovom s olujnim udarima. Temperatura oko 10.

U srijedu, četvrtak i petak na kopnu većinom sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Puhat će umjeren sjeverac, temperatura ujutro od -5 do -3, a poslijepodne od 6 do 10, dakle i dalje pomalo vjetrovito i hladno, s time da će u petak biti najhladnije.

Na obali sunčano, samo uz malo oblaka, ali i dalje ostaje vjetrovito i hladno uz umjerenu i jaku buru. Najslabija će biti u četvrtak pa će tad biti i najugodnije. Jutarnja temperatura oko 3, dnevna od 11 do 13.

U svakom slučaju, ožujak, u narodu još zvan ožujak-luđak, mjesec je koji ima karakteristike i zime i proljeća. Ovaj će tjedan, iako uz dosta sunca, biti još pravi zimski - hladan i vjetrovit, dok osjetno zatopljenje očekujemo idući tjedan.