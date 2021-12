U nedjelju manje padalina, ali uz jak vjetar. Vremensku prognozu donosi Darijo Brzoja.

Vrijeme se postupno stabilizira. Oborine će u nedjelju biti rjeđe: na krajnjem istoku moguće je malo susnježice ili snijega, a na jugu, u Dalmaciji, povremeno kiša. U zaobalju jedino uz kišu i susnježica. Drugdje će već biti djelomice ili pretežno sunčano, ali i razmjerno vjetrovito. Pa upravo na vjetar DHMZ upozorava i putem Meteoalarma. Puhat će jaka i olujna bura, u Podvelebitskom kanalu s udarima brzine do 165 kilometara na sat. Dobra vijest je da će tijekom dana vjetar ipak slabjeti i okretati na sjeverni.



Inače vjetrovito će biti i u kopnenom dijelu zemlje uz sjeverac i sjeverozapadnjak. Ujutro i hladno, minimalna temperatura, na kopnu od -2 do 2, dok će na moru biti većinom između 4 i 8 stupnjeva. Uz vjetar, posvuda će se činiti i hladnije. Na istoku i jugu u nedjelju više oblaka uz povremene oborine, dok će na sjeverozapadu već ujutro biti djelomice ili pretežno sunčano.



Poslijepodne, također barem dijelom vedro i ipak nešto manje hladno. Ovdje u središnjoj Hrvatskoj očekujemo od 3 do 6 stupnjeva. Puhat će umjeren, u gorju i na sjeveru regije i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar.



Sjeverozapadnjak na udare u Slavoniji može biti i olujan. Pojačavat će osjet hladnoće, a već će i sama temperatura ovdje biti dosta niska: tek 2 ili 3 stupnja. Na krajnjem istoku, u Podunavlju i Srijemu uglavnom, moguće je malo susnježice ili snijega.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u nedjelju barem djelomice sunčano. U gorju sunčanije poslijepodne, dok na moru tada može biti umjerene naoblake. Jaka i olujna bura, prema kraju dana će slabjeti i okretati na tramontanu. U najmanje hladnom dijelu dana temperatura će biti oko 10 stupnjeva, a u gorju najviše stupanj, dva iznad nule.



U Dalmaciji u nedjelju umjereno do pretežno oblačno, osobito južnije u regiji gdje još može biti kiše. U zaleđu i susnježice, a u višim predjelima i malo snijega. Prema večeri prestanak oborina i razvedravanje, počevši sa sjevera. Umjerena i jaka bura će okretati na tramontanu, a u noći na ponedjeljak potom i slabjeti. Temperatura, od 6 u zaleđu do 12 stupnjeva na obali i otocima. No dodamo li tome vjetar, i na jugu je prava zima, izvijestio je meteorolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.



Idućih dana, uglavnom stabilnije, umjereno oblačno, malo sunca, a u ponedjeljak još u unutrašnjosti može biti slabih oborina na granici kiše i snijega, no ne puno. Od utorka ponovno rastu šanse za maglu koja se ponegdje može i dulje zadržati. Vjetar će postupno slabjeti, no temperatura se neće značajnije mijenjati, ostat će u ovim vrijednostima, inače vrlo prosječnima za sredinu prosinca.

VIDEO Smrtonosni tornado iza sebe je ostavio pustoš. Meteorolog ga je nazvao apsolutnim čudovištem, oglasio se i Biden

Voda ih je potopila, a oni optužuju da im se nije pomoglo kako je trebalo: "Imali su pune vreće, ni jednu nisu donijeli. Tek oko šest su pitali"



Na Jadran će jačanje grebena i stabilizacija vremena donijeti pretežno osunčano nebo. Malo više oblaka jedino još u ponedjeljak, no od utorka će onda na većem dijelu Jadrana prevladavati sunčano. Puhat će umjerena, povremeno i jaka bura i tramontana. Temperatura se neće značajnije mijenjati, danju doduše prema sredini tjedna moguće da uz sunce bude i malo toplije. No ukupno, zima je tu, čak i uz višu temperaturu, bura i sjeverac, i idućih dana barem u nekoj mjeri pojačavat će osjet hladnoće.