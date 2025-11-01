Stiže promjena vremena, donosi zahladnjenje: Što nas sve očekuje u novom tjednu otkiva meteorolog

Sunčan jesenski dan u mnoge je krajeve i u subotu donio za doba godine neobičnu toplinu. Tako je u Lekeniku ponovno izmjereno čak 25, dok su u Plaškom, Karlovcu, Iloku, Daruvaru i Gradištu u 14 sati mjerena 24 stupnja.

Otprilike slično zadržat će se još i u nedjelju, samo malo promjenjivije, uz nešto više oblaka, a na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru mjestimice će tijekom dana biti moguća i kiša.

Naime, kao posljedica premještanja visinske doline i približavanja svježeg oceanskog zraka, generirat će se ciklona koja će svojim centrom u nedjelju navečer biti u Tršćanskom zaljevu, a do sredine ponedjeljka najvećim dijelom će već i prijeći preko naših krajeva. Donosi nam brzu promjenu vremena, od nedjelje navečer do ponedjeljka prijepodne kišu, pljuskove i grmljavinu. A razvedrit će se već u ponedjeljak poslijepodne.



Nedjeljno jutro će na istoku i jugu zemlje još biti sunčano. Zapadnije dijelom vedro, a na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivije, osobito u Istri, oko Rijeke i u Gorskom kotaru gdje lokalno već može biti i malo kiše. Puhat će u početku slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 9 do 14, a na Jadranu 15-ak do 17 stupnjeva.



Veći dio dana u središnjoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano i ugodno toplo. Prema večeri sa zapada porast naoblake, a u noći na ponedjeljak kiša. Puhat će slab do umjeren, mjestimice na mahove i jak jugozapadnjak. Temperatura će još jednom biti najčešće između 21 i 24 stupnja.

Vrijeme idućih dana

Sunčanije u, premda će se i tamo kako dan bude odmicao, postupno skupljati oblaci. Vjetar slab jugoistočni, temperatura primjerenija početku rujna nego studenog - i u nedjelju će biti oko 22, 23 stupnja.i naod jutra oblačnije, u početku povremeno i ponegdje uz kišu, a kiše će poslijepodne i prema večeri biti sve češće. Jugo će pojačati, mjestimice na jako, a jakog jugozapadnjaka na udare bit će i u gorju. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 15 do 19, a na moru oko 20 stupnjeva.će prijepodne prevladavati sunčano, a poslijepodne dijelom vedro, pa navečer sve oblačnije. U noći i kiša. Puhat će umjereno i jako jugo, a dnevna temperatura će biti 20-ak do 23 stupnja.je najčešće 18 ili 19. Kupača na plažama još uvijek ima, premda smo zakoračili u studeni.

No, stiže promjena. U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak prijepodne padat će kiša, pri čemu mjestimice može biti i grmljavine na kopnu. Od sredine dana već razvedravanje sa zapada. U utorak ujutro magla, a danju većinom sunčano. Slično i u srijedu. S ovom promjenom će na kopnu i jače zahladnjeti, tako nas već od ponedjeljka očekuje i 7, 8 stupnjeva hladnije vrijeme. Noću ćemo se sredinom tjedna približavati Celzijevoj ništici, dok će danju biti ispod 15.



Na Jadranu u ponedjeljak promjenjivo oblačno, uz kišu pljuskove i grmljavinu. Glavnina u prvom dijelu dana, a potom će se razvedravati. U utorak i srijedu će prevladavati sunčano. Zapuhat će mjestimice jaka i olujna bura. U utorak će slabjeti na umjerenu, a prema otvorenom moru će sredinom tjedna puhati sjeverozapadnjak. Uz buru i na moru u sljedećem tjednu malo svježije, no to zahladnjenje neće biti ni blizu toliko izraženo kao u kopnenom području.



Prema trenutnim izračunima, stabilno, suho i dosta sunčano trebalo bi se zadržati barem do vikenda kad će biti moguće nove oborine.