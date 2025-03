Stiže promjena vremena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Stabilizacija vremena polako je počela. Sa zapada Europe, prema nama ogranak pruža jedna velika i jaka anticiklona dok se u istočnom sredozemlju i dalje nalazi ciklona koja je posljednjih dana djelovala na nas. Zbog velike razlike u tlaku zraka između ta dva sustava, sljedećih će dana biti dosta vjetrovito, a zbog toga i hladno.

U ponedjeljak će se već ujutro razvedravati, sa zapada, tako da će najviše sunca biti u Istri, Primorju, na Kvarneru, ali i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj gdje je moguća i kratkotrajna magla. Drugdje će još biti umjereno do pretežno oblačno. Lokalno je moguće i malo kiše ili poneki kraći pljusak, osobito u Dalmaciji te u gorskoj Hrvatskoj gdje u višim predjelima može pasti i malo snijega. Vjetar će tijekom prijepodneva jačati. Bit će pomalo vjetrovito. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverac, a na obali umjerena do jaka bura. Jutro će zbog vjetra i niže temperature biti hladno, u nizinama kopna bit će oko 7 stupnjeva, u gorju oko 4, a na obali 9 do 13.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti vjetrovito i svježe. Vjetar će još malo ojačati. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverac. Malo će se naoblačiti, ali i dalje će biti djelomično do pretežno sunčano. Ipak, lokalno će biti kraćih pljuskova, osobito u zapadnijim predjelima, bliže slovenskoj granici. Temperatura će rasti do vrijednosti između 12 i 14 celzijevih stupnjeva.

Na istoku će biti više oblaka. U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će umjereno do pretežno oblačno. I ovdje je moguće malo lokalne kiše ili kratak pljusak. Puhat će umjeren vjetar, sjevernih smjerova, tako da će biti pomalo svježe uz najvišu temperaturu do 12, 13 stupnjeva.

U Istri i Primorju bit će pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti Istre moguć je kratak pljusak. Temperatura će biti između 13 i 17, no činit će se hladno zbog jake i olujne bure. U drugom dijelu dana i osobito navečer puhat će jače nego ujutro.

U Gorskom kotaru i Lici prvo će se razvedravati, a onda će se popodne ponovno malo naoblačiti te mogući su kraći lokalni pljuskovi. Uz to, bit će vjetrovito, puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će rasti do 8, 9 ili najviše 10 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti umjereno do pretežno oblačno, ali samo uz visoke, tanje oblake, tako da će biti i sunca. Puhat će bura i tramontana, i to umjereno do jako. Poslijepodne će biti jače nego ujutro. Temperatura će rasti do 17, 18 stupnjeva, malo manje u unutrašnjosti, no zbog bure će se posvuda činiti hladnije.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih će dana na kopnu biti promjenljivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, duljim i češćim u četvrtak, dok u utorak i srijedu lokalno može pasti još malo kiše, a u višem gorju i snijega. U utorak će još biti vjetrovito, uz umjeren do jak sjeverac. Temperatura će polako rasti, a vjetar od srijede slabjeti, pa će biti sve ugodnije.

Na Jadranu će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U utorak će još puhati jaka i olujna bura, pod Velebitom s orkanskim udarima. U srijedu će ona slabjeti, a u četvrtak će se okrenuti na maestral. Bit će i sve toplije, temperatura će rasti, a ponovno će doći do 20 stupnjeva.

Pred nama su sunčaniji dani. U ponedjeljak i utorak još će biti vjetrovito i hladno, na obali će puhati jaka i olujna bura, a ponegdje je moguće i malo lokalne kiše.

Zatim će biti toplije uz još više sunca, no krajem tjedna nazire se nova promjena. Moguće je novo jače zahladnjenje.