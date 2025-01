Stiže promjenjivo vrijeme: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva gdje će biti kiše, a gdje sunca

Vrijeme po jugu, prognoza je za sljedećih nekoliko dana, mjestimice će biti kiše, ali i sunčanih razdoblja, ovisno o danu i dijelu zemlje. U jugozapadnoj struji pritječe nam vlažan i topao, nestabilan zrak sa Sredozemlja, a dijelom će nas zahvatiti jedan frontalni sustav, po visini podržan dolinom. Sve skupa donijet će oblačno vrijeme najvećim dijelom u gorske krajeve i na sjeverni Jadran gdje se očekuje kiša. Drugdje će biti više sunca.



Jutro u središnjoj, istočnoj Hrvatskoj i u Dalmaciji barem djelomice sunčano. U Slavoniji i Baranji u početku mjestimice i magla. Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačnije, promjenjivije, pri čemu već od početka dana ovdje mjestimice može biti i nešto kiše. Na istoku vjetar slab, na zapadu umjeren i jak jugozapadnjak, dok će duž Jadrana tijekom dana jačati jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 na istoku do 8 na sjeverozapadu zemlje, a na moru većinom između 8 i 12 stupnjeva.



Malo više oblaka u središnjoj Hrvatskoj očekuje se poslijepodne i prema večeri kad uglavnom u najzapadnijim krajevima može pasti i malo kiše. Bit će vjetrovito uz jugozapadnjak, a temperatura će biti od 14 do čak 17 stupnjeva.



Nakon maglovitog jutra, u Slavoniji i Baranji djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab s juga, a temperatura, od 12 do 15 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne će većinom prevladavati oblačno s kišom koja bi tada mjestimice mogla biti i izraženija: osobito na području oko Rijeke i u Gorskom kotaru. U gorju će puhati umjeren do vrlo jak, ponegdje i olujan jugozapadnjak, a na moru umjereno i jako jugo s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura, sutra u gorskoj Hrvatskoj od 9 do 13, a na sjevernom Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.



Dalmaciju očekuje djelomice sunčan dan: no poslijepodne uz više oblaka rijetko će biti moguće malo kiše: zadarsko, splitsko područje, zaleđe. Puhat će umjereno i jako jugo s olujnim udarima, a temperatura će biti od 15 do 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U ponedjeljak se u unutrašnjosti očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku: kiše će biti uglavnom u Gorskom kotaru. U utorak je može biti posvuda, no opet, najčešće u gorju. Srijeda nam nosi najviše sunčanih razdoblja, ali zato i manje topline. Za siječanj visoku temperaturu u ponedjeljak i utorak podržavat će jaka južina. Jugozapadnjak bi početkom tjedna u višim predjelima na mahove mogao biti olujan.



Na sjevernom Jadranu svih dana može pasti barem malo kiše. Najviše u utorak kad će je biti duž cijelog Jadrana. Tad se na moru očekuju i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će jako, u utorak i olujno jugo koje će u srijedu postupno okretati na istočnjak i na sjevernom Jadranu buru. Temperatura se neće značajnije mijenjati.



Sljedeći tjedan svakako će obilježiti vjetrovito vrijeme i iznadprosječna toplina. Toplije će biti u prvoj nego u drugoj polovici tjedna, mada ni u drugoj neće biti prehladno. Narednih dana, i kiša i sunce. Vrlo šaroliko, proljetno, no prije svega toplo.

