Stiže li kraj babljem ljetu? Više detalja ima meteorolog Ivan Čačić

Vrijeme će u većem dijelu tjedna biti vezano uz prostrano polje visokog tlaka zraka pa će prevladavati suho i stabilno. Jedino će u utorak zbog blizine fronte u unutrašnjosti biti malo više oblaka, osobito u prvom dijelu dana, kad samo ponegdje može pasti vrlo malo kiše. Novi prodor vlažnog i osjetno hladnijeg oceanskog zraka vidi se potkraj vikenda.

Ujutro i prijepodne u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, s kojom samo ponegdje može pasti vrlo malo kiše. Mjestimice može biti i magle. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 Celzijevog stupnja.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano i ugodno toplo, uz najvišu temperaturu oko 24 stupnja. U istočnim predjelima od sredine dana sunčanije, ponegdje uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 22 do 25 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura u gorskom području od 22 do 25, a na Jadranu od 25 do 28 stupnjeva. U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo toplo od 26 do 29 stupnjeva. Vjetar većinom slab.

More je uz dosta sunca i temperaturu od 22 ili 23 stupnja i dalje povoljno za kupanje.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. Ujutro mjestimice magla, osobito po kotlinama i u dolinama rijeka. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu će također prevladavati sunčano. Jedino će od četvrtka na sjevernom Jadranu biti malo više oblaka s kojim ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar uglavnom slab pa je ujutro mjestimice moguća i magla.

Prema sadašnjem prognostičkom materijalu još će u subotu u većini krajeva prevladavati sunčano. Samo na sjevernom Jadranu i u gorskom području može biti malo kiše. Zamjetna promjena vremena vidi se potkraj nedjelje i početkom tjedna i to najprije u sjevernom dijelu zemlje.

