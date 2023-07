Kakvo nas vrijeme čeka idućih dana? Meteorolog Ivan Čačić otkriva kad će popustiti toplinski val

U utorak ujutro u većini krajeva sunčano i vrlo toplo. Samo će ponegdje u sjevernim predjelima u noći i ujutro doći do jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za pokoji pljusak i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab. Jedino će na sjevernom dijelu Jadrana puhati mjestimice jaka bura. Najniža temperatura zraka između 17 i 22, a na Jadranu od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj u većem dijelu dana pretežno sunčano i malo manje vruće nego u ponedjeljak. Jedino su kasno poslijepodne i navečer ponegdje mogući grmljavinski pljuskovi. Najviša temperatura od 31 do 33 stupnja. U istočnim predjelima pretežno sunčano i vruće uz poslijepodnevnu temperaturu od 32 do 34 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj većinom sunčano, premda poslijepodne ponegdje može doći do jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za pljusak i grmljavinu. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i većinom vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura u gorskom području od 29 do 33, a na Jadranu od 34 do 36 stupnjeva. U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće, uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 33 do 37, u zaleđu i do 39 stupnjeva.

Kopno - izgledi za tri dana

U unutrašnjosti u srijedu do ranog poslijepodneva djelomice sunčano i vruće, a zatim osobito navečer i u noći na četvrtak jače pogoršanje s izraženijim pljuskovima i grmljavinom te osjetnim osvježenjem.

Kiše će biti i u četvrtak još uglavnom ujutro, dok su poslijepodne mogući lokalni pljuskovi - koji su izvjesniji tijekom petka. U srijedu navečer mjestimice će prolazno zapuhati vrlo jak sjeverac. U četvrtak i petak više nema vrućina.

More - izgledi za tri dana

Na sjevernom Jadranu u srijedu će biti djelomice sunčano, a navečer i u noći na četvrtak očekuju se mjestimične nevere. Tijekom četvrtka i petka bit će nestabilno s lokalnim pljuskovima i malo manje vruće. U Dalmaciji zadržat će se sunčano i vrlo vruće. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na otvorenom moru sjeverozapadnjak, a tijekom četvrtka na sjevernom Jadranu bit će umjerene, podno Velebita i jake bure.

Vrlo velika opasnost od toplinskog vala bit će do sredine tjedna na Jadranu. Zatim će toplinski val postupno oslabjeti, a na unutrašnjosti i prestati. U subotu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina, a u nedjelju će ponovno posvuda prevladavati sunčano.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.