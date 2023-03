Astronomski početak proljeća pridružio se onom klimatološkom koji nas vodi prema najtoplijem dijelu godine. U ovaj astronomsko-klimatološki scenarij dobro se uklapaju i vremenske prilike koje će nam u većem dijelu tjedna donijeti dosta sunca i proljetne topline. Više o vremenu idućih dana otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U srijedu lijepo vrijeme možemo zahvaliti grebenu polja povišenog tlaka zraka. On će zatim oslabjeti, a prema nama će jačati prostrani atlantski vrtlog na čijem će rubnom dijelu u naše krajeve do nedjelje pritjecati topao sredozemni zrak.

Ujutro će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice uz umjerenu naoblaku. Ponegdje u kontinentalnom dijelu kratkotrajna magla. Vjetar na kopnu slab, a na moru slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 2 do 6, na moru od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne će ponegdje prolazno puhati umjeren vjetar s juga i jugozapada. Najviša temperatura većinom oko 21 stupnja.

Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku bit će i u istočnim predjelima. Vjetar slab, pa će poslijepodne biti ugodno toplo, većinom oko 21 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu isto tako pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Na Jadranu prijepodne bura će oslabjeti. Vjetar će na moru okrenuti na sjeverozapadnjak, a u gorju će poslijepodne ponegdje puhati umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 stupnjeva. U Dalmaciji većinom sunčano i ugodno toplo, većinom uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 17 do 22 stupnja.

U četvrtak i petak u unutrašnjosti pretežno sunčano i iznadprosječno toplo, povremeno s umjerenom naoblakom. U subotu prolazno naoblačenje s kišom i manjim osvježenjem. Zbog toga će u petak biti vjetrovito uz umjeren jugozapadnjak koji će ponegdje imati i jake udare.

Na Jadranu većinom sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Više oblaka bit će u subotu na sjevernom dijelu, gdje može pasti i malo kiše. Vjetar u četvrtak većinom slab, a od petka povremeno umjereno jugo.

Na Jadranu i unutrašnjosti potkraj nedjelje novo jače naoblačenje s kišom, a zatim i osjetnim padom temperature pa će od početka sljedećeg tjedna posvuda biti osjetno hladnije.

