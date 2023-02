Vrijeme će se u drugoj polovici tjedna već pomalo mijenjati, no zahladnjenje nam stiže zapravo tek u nedjelju. Do tad će biti za veljaču toplo, ali opet, ne i stabilno. Najviše suha i sunčana vremena, od svih ovih idućih dana bit će još u srijedu.

Prije nego se vrijeme u četvrtak krene mijenjati, kad ponegdje već može biti kiše koja će nas onda pomalo uvesti i u oblačan i kišovit vikend, u srijedu ćemo još u većini krajeva uživati u preuranjenom proljeću. Više o prognozi vremena donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Novo jutro će, kao i ono u utorak, biti najsunčanije na istoku i jugu zemlje. U zapadnim krajevima nešto više oblaka: mjestimice je na cijelom ovom području moguća i magla, a u gorju, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana pritom i povećana naoblaka. Značajnijeg vjetra neće biti. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 0 do 5, u gorju malo niža, a na Jadranu većinom između 5 i 10 stupnjeva

U središnjoj Hrvatskoj veći dio dana djelomice sunčano, uz više oblaka tek navečer i u noći na četvrtak. Vjetra nema, a temperatura će biti ugodnih 15 do 18 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji većinom će prevladavati sunčano, bit će mirno, tiho, danju isto najčešće uz temperaturu od 15 do 18 stupnjeva.

U gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu u srijedu umjereno do pretežno oblačno, po kotlinama i uz more s niskim razvučenim oblacima, a ujutro i uz maglu. Pritom će ovdje biti moguća i po koja kap kiše. U višem gorju tek umjeren jugozapadnjak, a na moru, na sjevernom Jadranu i u srijedu uglavnom bez vjetra. Temperatura, od 11 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji oblačnije na sjeveru i u zaleđu: više sunca, najviše sunca zapravo, ponovno na jugu. Ponegdje uz obalu i malo sjeverozapadnog ili jugozapadnog vjetra. Temperatura će biti između 13 i 17 stupnjeva.

Tri dana kopno

U četvrtak i petak očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, sa sunčanim razdobljima, no tu i tamo bit će i malo kiše: najizglednije u gorju, no zapravo može je nakratko biti posvuda: do subote na kopnu uglavnom ne mnogo.

U subotu će zato prevladavati oblačno i kišovito, a uz sjeverac i sjeveroistočnjak koji će zapuhati, zahladnjet će, osobito u gorju gdje se očekuje i snijeg. Osjetno hladnije potom bit će u nedjelju.

Tri dana more

I na Jadranu u četvrtak i petak promjenjivo oblačno, mjestimice uz malo kiše, u četvrtak češće na sjevernom dijelu, u petak u predjelima uz Jadran, u dalmatinskom zaleđu. Zapuhat će jugo koje će u petak i subotu mjestimice već biti jako, a krajem subote na sjevernom dijelu okrenut će na buru. A do bure, i na moru će se zadržati relativno toplo, bez neke značajnije promjene temperature.

Nedjelja i prvi dani sljedećeg tjedna nose nam osjetno hladnije i vjetrovito vrijeme. U nedjelju na zapadu i prolazno razvedravanje, no u pojedinim krajevima oborina će biti i dalje. Moguć je i snijeg, a nošenih jakom i olujnom burom pahulja bi možda tih dana moglo biti i na Jadranu.

