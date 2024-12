Očekuje nas pretežno sunčan utorak: Detalje otkriva meteorolog Vikić Topić

U utorak se nastavljaju stabilne prilike. Na nas, s jugozapada Europe, utječe ogranak anticiklone koja osigUrava tu stabilnost. Sredozemnim i jadranskim predjelima to donosi obilje sunca, a kopnenima maglu, pri čemu je glavno pitanje gdje i kad će se ta magla raspasti, a gdje ostati cijeli dan.

U utorak ujutroće na Jadranu biti sunčano i pretežno vedro. U Istri, i na moru oko nje, rijetko je moguća magla. U kopnenim će predjelima magla biti nešto češća, osobito uz Savu i Dravu gdje se može zadržati i dio prijepodneva. Drugdje će biti više sunčanih razdoblja.

Vjetar će u cijeloj zemlji biti slab, a temperatura, u unutrašnjosti od -3 do -1, na obali od 7 do 9.

Vrijeme naredna tri dana

Do podneva će se posvuda razvedriti. Magla i niski oblaci će se raspasti, pa će poslijepodnebiti sunčano. I temperatura će zato osjetno porasti naspram jutra, do vrijednosti oko 9 Celzijevih stupnjeva, što je slično kao i u ponedjeljak. Navečer će se onda opet stvarati magla.većinom će biti sunčano. Samo sredinom dana, prolazno, uz umjerenu naoblaku. Vjetar će i ovdje biti vrlo slab, nezamjetan, a temperatura od 8 do 10 stupnjeva, tako da će biti ugodno.bit će sunčano, samo povremeno uz malo oblaka. A isto tako i u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar će biti slab do umjeren. U gorju jugozapadni, a na obali bura i maestral. Temperatura slična, ponegdje i malo viša nego danas. Od 7 do 9 u gorju te od 11 do 14 na moru.Sunčano će, pa i pretežno vedro, tek uz malo oblaka. U popodnevnim satima puhat će slab maestral. Temperatura će rasti do 15, 16 Celzijevih stupnjeva. Samo u unutrašnjosti malo niže, oko 13.

I u srijedu će na kopnu biti magle koja se ponovno može dulje zadržavati, ponegdje i cijelo prijepodne, dok će poslijepodne biti više sunca.

U četvrtak rjeđa i kratkotrajnija magla. Danju će postupno stizati sve više oblaka, jugozapadni vjetar će jačati, a navečer je na zapadu moguće i malo kiše.

U petak će se kiša proširiti na sve predjele i tad će zahladnjeti, u gorju je moguć i snijeg.

Na Jadranu će se već u srijedu moći opaziti da se vrijeme polako mijenja. Vjetar će gotovo pa izostati, i bit će više oblaka nego u utorak.

Onda će u četvrtak zapuhati jugo koje će popodne jačati, pa će biti još oblačnije, a može već pasti i malo kiše, osobito na sjeveru.

U petak zatim promjena, jugo će okrenuti na jaku tramontanu, i zahladnjet će uz kišu i pljuskove.



Ušli smo u jedan topliji tjedan. U prvoj polovini prosinca temperatura je uglavnom bila oko prosjeka ili blago iznad, a sad će biti malo više iznad. Tjedan će većinom proći bez oborina, u utorak i srijedu uz još magle na kopnu, ali manje nego u nedjelju i ponedjeljak, a onda u četvrtak i petak uz kišu

