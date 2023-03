Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

U utorak sunčanije, ali i osjetno svježije vrijeme: pred nama je i još jedna hladna noć, a potom će u srijedu tijekom dana temperatura postupno rasti, pa će u drugoj polovici tjedna biti ugodnije. Izmjena sunca i oblaka i općenito promjene vremena: red kiše, red sunca, hladno toplo, karakteristično je upravo za ovo doba godine, i baš tako će izgledati i sljedeći tjedni.



Sredinom ovog bit ćemo u polju povišenog tlaka, bez značajnijih poremećaja u blizini, pa tako ni vrijeme neće biti osobito intenzivno, niti dramatično. Do petka uglavnom bez kiše, a buru će zamijeniti jugo.



Još u srijedu ujutro u kopnenim krajevima može biti mraza, uz temperaturu oko -3, -2, dok se na moru očekuje između 5 i 8 stupnjeva. Bit će djelomice sunčano, a u unutrašnjosti uz povećanu naoblaku, poglavito na istoku. Zapuhat će južni i jugozapadni vjetar, jedino na jugu Dalmacije u početku, rano ujutro još na kratko može biti slabe bure.



Danju u središnjoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, no bez oborina. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti od 13 do 17 stupnjeva.



Na istoku malo svježije, ipak i oblačnije, te također uz slab do umjeren vjetar s juga. Ovdje će temperatura biti od 10 do 13 stupnjeva.



Promjenjivo će biti i u gorju, mada bi ovdje prema zapadu moglo biti i sunčanijih razdoblja. Na sjevernom Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će jugo i jugozapadnjak, uglavnom umjerene jakosti, dok u gorju povremeno tijekom dana vjetar može biti i jak. 15ak stupnjeva na moru te oko 10, 12, poslijepodne u gorskoj Hrvatskoj.



Djelomice ili pretežno sunčano vrijeme: odnosno povremeno i pretežno sunčano očekuje Dalmaciju. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo i južni vjetar, a temperatura će biti oko 15, 16 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U drugoj polovici tjedna očekuje se djelomice sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku. U četvrtak tek malo kiše moguće je na zapadu. Nestabilnije posvuda od petka kad bi uz kišu moglo biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Do vikenda uz južinu toplo, potom u subotu, kad će i kiša biti češća, ponovno svježije.



Na Jadranu u četvrtak pretežno sunčano, u petak kiša mjestimice na sjevernom dijelu, a do kraja dana koja kap može pasti i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. U subotu bi sporadičnih pljuskova praćenih grmljavinom moglo biti duž cijele obale.

Puhat će uglavnom umjereno, u petak i jako jugo: u subotu će malo oslabjeti i prolazno okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak. Na Jadranu ovih dana češća izmjena sunca i oblaka, a bit će i toplije nego u prvoj polovici tjedna.



Vrijeme za vikend, promjenjivo i povremeno kišovito. U ovom trenutku čini se da će biti i svježije, a i da bi se ta svježina mogla nastaviti i u sljedećem tjednu.

