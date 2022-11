Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje.

Kišoviti rujan još uvijek na neki način spašava sliku godišnje količine oborine, koje i dalje nedostaje. Ovaj tjedan zato nosi nekoliko dobrodošlih oborinskih epizoda. Kiše je mjestimice bilo i u ponedjeljak, no većina se ipak očekuje u onoj drugoj polovici, od sredine pa do kraja tjedna.



A nas u utorak čeka promjenjivo oblačno jutro, u unutrašnjosti ponegdje opet i maglovito. Isto tako, mjestimice je moguća i rosulja. Duž Jadrana postoji mogućnost za kratkotrajnu kišu, jedino na krajnjem jugu i poneki pljusak.

Vjetar u početku slab, na otvorenom moru sjeverozapadni. Prema sredini dana u gorskim krajevima zapuhat će jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu i južni vjetar. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će od 4 do 7, a na moru od 9 do 14 stupnjeva.



Uglavnom od sredine dana te poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj očekuju se i sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, dok će temperatura biti od 11 do 14 stupnjeva. Južina može doprinijeti umoru i rastresenosti ako ste osjetljivi na promjene vremena, no sunce bi moglo ipak malo i ublažiti taj nepovoljan biometeorološki utjecaj.



I u Slavoniji i Baranji očekuju se sunčana razdoblja tijekom dana, no navečer će se ponovno skupljati oblaci. Temperatura maksimalno 14 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

VIDEO Dobra u Ogulinu poplavila ulice, izlila se i Kupa kod Klanca. Za vrhunac vodenog vala priprema se i Karlovac



Na sjevernom Jadranu, a poglavito u gorskom području najveći dio dana zadržat će se promjenjivo oblačno. Na moru uglavnom ranije može biti nešto sunca, a tek prema večeri uz više oblaka povremeno ozbiljnija kiša, osobito navečer, i to će biti i najava kišovite srijede u većini zemlje. Puhat će umjeren jugozapadnjak i južni vjetar, prema večeri u jačanju. Temperatura od 10 do 13 u gorju te oko 17 na sjevernom Jadranu.



U Dalmaciji u utorak isto promjenjivo oblačno. Kiša, ako je bude, uglavnom slaba, i to najčešće u prvom dijelu dana, južnije. I ovdje će se jače naoblačiti kasnije, u noći na srijedu, kad će pomalo početi i kiša. U utorak bez nekog značajnijeg vjetra, jedan mirniji dan, prije nego što u srijedu zapuše jako jugo. Danju će biti toplo uz gotovo 20 stupnjeva.



U noći na srijedu jače naoblačenje stiže i u kopnene krajeve, potom kiša, koje će najviše biti poslijepodne i u noći na četvrtak. Zatim prolazno stabilnije, u četvrtak većinom suho, a kiša je ponovno izgledna u petak. Krajem tjedna bit će i hladnije.

VIDEO Evakuirano predgrađe Melbournea: Očekuju se rekordne štete, a vodostaji nastavljaju rasti



Na Jadranu u srijedu promjenjivo oblačno s kišom, lokalno izraženijim pljuskovima te grmljavinom, pri čemu mjestimice oborina može biti i obilnija. U četvrtak prolazno sunčanije, dok su u petak ponovno izgledni mjestimični pljuskovi, na sjeveru izraženiji. U srijedu će puhati umjereno i jako jugo, u četvrtak prolazno bura, a onda potom ponovno jugo.



Zapravo, čini se da nas i za vikend očekuje još jedna, nova ciklona, koja bi donijela novu epizodu kiše. A uz dotok nešto hladnijeg zraka u gorju možda pritom bude i snijega. Detaljnije i svakako preciznije o vikendu donosimo u danima koji slijede.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.