Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme čeka idućih dana.

Premda u sljedećim danima ulazimo u zadnju dekadu listopada, zadržat će se razmjerno toplo što će zasigurno olakšati brige oko trošenja toplinske energije. Od petka u naše će krajeve sa Sredozemlja pritjecati još topliji zrak pa će i jutra, osobito u kontinentalnom dijelu, biti osjetno toplija.

U toj će struji u prvom dijelu vikenda stići i atmosferski poremećaj koji će u većini krajeva prolazno donijeti kišu, a ponegdje pljuskove i grmljavinu.

U četvrtak ujutro u unutrašnjosti moguća je kratkotrajna magla. Više oblaka, no uglavnom suho, očekuje se u zapadnim i središnjim predjelima, dok će u istočnim kao i na Jadranu prevladavati sunčano. Najviše vedrine bit će u Dalmaciji. Na Jadranu će puhati umjerena bura ponegdje s jakim udarima, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, na moru od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.



Još prijepodne u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, a zatim će prevladavati sunčano. Poslijepodne temperatura od 16 do 18 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano uz najvišu temperaturu oko 17 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj još će prijepodne biti umjereno do pretežno oblačno, no uglavnom suho, a zatim sunčanije. Na Jadranu pretežno sunčano, do sredine dana uz umjerenu, ponegdje na udare i jaku buru koja će zatim oslabjeti. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 24 stupnja.

U Dalmaciji sunčano i ugodno toplo uz poslijepodnevnu temperaturu od 22 do 25 stupnjeva. Do sredine dana umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, a zatim slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U petak ujutro mjestimice magla, a danju sa zapada porast naoblake. U subotu umjereno i pretežno oblačno povremeno s kišom, osobito u središnjim i gorskim krajevima, a može i zagrmjeti.

U nedjelju prestanak kiše i smanjenje naoblake, a ujutro mjestimice magla. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, na istoku u petak jugoistočni. Za vikend jutarnja temperatura u osjetnom porastu.

Na Jadranu u petak sa zapada postupno naoblačenje, pa na riječkom području prema kraju dana može biti malo kiše. U subotu umjereno i pretežno oblačno povremeno s kišom, prije svega na sjevernom Jadranu gdje može biti i jačih pljuskova i grmljavine.

Zatim prestanak oborine i smanjenje naoblake i to najprije u Dalmaciji. Na Jadranu će zapuhati umjereno i jako jugo koje će u nedjelju oslabjeti. Do sredine tjedna razmjerno toplo. Jedino još na širem riječkom području može biti malo kiše.

