S utorkom u unutrašnjosti, a od petka i na Jadranu, možemo računati na malo umjerenije temperature što će se zadržati barem do kraja ovog tjedna.

U četvrtak i petak, osobito u unutrašnjosti, bit će dosta promjenljivo povremeno s oborinama.



Prema našoj zemlji sa sjeverozapada povremeno će pritjecati malo svježiji oceanski zrak. Jedan takav prodor donijet će ova atmosferska fronta krajem srijede i u četvrtak.



U srijedu ujutro u većini krajeva prevladavat će sunčano. Ponegdje po gorskim kotlinama i dolinama rijeka može biti kratkotrajne magle. Na Jadranu umjerena i jaka bura osobito podno Velebita gdje će na udare biti i olujna. U unutrašnjosti će biti ugodnije spavati uz temperaturu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu i dalje vrlo tople noći od 22 do 27 stupnjeva.



Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz najvišu temperaturu od 28 do 30 stupnjeva. Poslijepodne uglavnom u sjevernim predjelima i gorju može biti kratkotrajnog pljuska. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak.



U istočnim predjelima pretežno sunčano i jednako toplo većinom uz umjeren sjeverozapadnjak.



Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Prijepodne će puhati umjerena do jaka bura. Poslijepodne bura će oslabiti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju od 24 do 29, a na Jadranu od 30 do 33 stupnja.



U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne na jugu može biti ponekog pljuska. Puhat će umjerena bura, ponegdje s jakim udarima. Na jugu i prema otvorenome moru umjeren sjeverozapadnjak.



Vrlo toplo more u srijedu će zbog bure ipak stupanj - dva osvježiti.

No UV zračenje od sunca i dalje je vrlo visok. Stoga oprez, ističe meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.



Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenjivo i osjetno manje vruće. U drugom dijelu četvrtka i u petak povremeno kiša ili poneki pljusak i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren sa sjevera.



Na Jadranu promjenljivo oblačno uz umjerenu i jaku buru ponegdje s olujnim udarima. Povremeno će biti malo kiše ili ponekog pljuska i grmljavine. Najviše sunčana vremena u subotu.

Kao što znate, globalno zatopljenje povećava isparavanje iz vode i kopna. Time se stvara i veća koncentracija vodene pare u atmosferi koja je, kao najzastupljeniji staklenički plin, odgovorna za otprilike polovicu učinka staklenika na Zemlji.

Dobra je vijest što molekula vodene pare ostaje u atmosferi u prosjeku samo devet dana zatim se taloži kao oborina, za razliku od ostalih stakleničkih plinova koji ostaju u atmosferi godinama, stoljećima pa čak dulje, ovisno o plinu.

