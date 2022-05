Do subote posvuda vrlo toplo ili vruće vrijeme, uz najviše sunca na Jadranu. U unutrašnosti povremeno će uz jači razvoj oblaka biti kiše ili pljuskova i grmljavine, osobito u središnjim predjelima. Vremensku prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV.

Dok će do subote posvuda biti vrlo toplo ili vruće vrijeme, u subotu u untrašnjosti možemo očekivati osjetno osvježenje s oborinama kojih će krajem dana biti i u Dalmaciji. Detaljnu vremensku prognozu donosi meteorolog Ivan Čačić za Dnevnik Nove TV.

Topli zrak iznad cijele zemlje je u kontinentalnom dijelu zbog više vlage uvjetno nestabilan pa će u unutrašnjosti povremeno biti kišnih ili grmljavinski oblaka. Osjetnu promjenu vremena donijet će nam atlantski poremećaj za vikend.

U srijedu ujutro i prijepodne posvuda će prevladavati sunčano. Na Jadranu slabo i umjereno, prema otvorenom ponegdje i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 12 do 17, a na Jadranu od 17 do 22 Celzijeva stupnja.

Poslijepodne i navečer u Središnjoj Hrvatskoj se, uz jači razvoj oblaka, mogu očekivati mjestimični kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prema kraju dana sjeverni. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 27 do 30 stupnjeva.



U istočnim predjelima poslijepodne se očekuje mjestimice kiša te pokoji pljusak i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren u početku s juga, a zatim sa sjevera. Temperatura ponegdje do 31 stupnja.



U gorskom području i u unutrašnjosti Istre poslijepodne će donijeti pokoji lokalni pljusak i grmljavinu. Na Jadranu pretežno sunčano uz slabo i umjereno jugo. Poslijepodne temperatura od 25 do 28 stupnjeva.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano uz slabo i umjereno, a na otvorenom i jako jugo. Temperatura od 26 do 31 stupnja.

Iduća tri dana

U četvrtak i petak u unutrašnjosti djelomice sunčano i vrlo toplo s promjenljivom naoblakom. Ponegdje slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. U subotu većinom oblačno i osjetno svježije povremeno s kišom. Mjestimice se može očekivati i umjeren sjeveroistočnjak.

Na Jadranu do petka pretežno sunčano i vrlo toplo. U subotu će doći do porasta naoblake i to najviše na sjevernom dijelu gdje će biti zamjetno svježije uz kišu i grmljavine. U četvrtak jugo, u petak zapadnjak i jugozapadnjak, a u subotu bura, koja će posebno jačati na sjevernom dijelu.

