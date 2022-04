Kiša je u nekim dijelovima Hrvatske počela padati već u utorak, a snizile su se i temperature. Meteorolog Nikola Vikić-Topić donosi prognozu za predstojeće dane.

Još jedno pogoršanje zahvatilo je našu zemlju. Utorak je bio pretežno oblačan i hladan, u 14 sati u Varaždinu je bilo samo 7 stupnjeva. Mjestimice je bilo kiše, a u planinama i snijega. Snijeg je padao i na Medvednici, što i nije tako neuobičajeno za travanj. Znalo ga je biti i kasnije, pa čak i u nižim predjelima.



U srijedu je smirivanje. Tlak zraka bit će u porastu, malo će ojačati ova anticiklona. Ipak, iznad nas kruži još malo vlažnog zraka, u sklopu jedne visinske ciklone.



Tako će u srijedu ujutro na kopn još biti pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, najvjerojatnije u Slavoniji, dok će se na zapadu već polako razvedravati.

Na sjevernom Jadranu i sjeveru Dalmacije sunčano, a na krajnjem jugu promjenjivo oblačno uz mogućnost za malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverac, na moru umjerena do jaka bura. Jutro će biti hladno, najniža temperatura od 1 do 4, a na obali od 7 do 9 stupnjeva.



Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj nastaviti razvedravanje, bit će pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Ipak, postoji i mala vjerojatnost za poneki kraći pljusak. Puhat će slab vjetar, promjenjivog smjera, i bit će malo toplije nego u utorak, ali i dalje svježe, najviše do 14 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

I u Slavoniji će se poslijepodne razvedravati, bit će djelomice do pretežno sunčano. Rijetko je moguć još poneki kraći pljusak. Bit će pomalo svježe, uz slab sjeverozapadnjak i temperaturu oko 13.

U Istri i na Kvarneru sunčano i ugodno, uz malo oblaka. Bura će potpuno oslabjeti, a temperatura će rasti do 17 stupnjeva. U gorju poslijepodne razvedravanje, bit će većinom sunčano, s time da je u početku još moguć poneki pljusak. Vjetar slab, a temperatura oko 11.

Sunčano i ugodno poslijepodne bit će i u Dalmaciji, samo uz malo oblaka. Puhat će slab do umjeren maestral. Temperatura oko 17 stupnjeva.

U četvrtak na kopnu, ujutro sunčano, ali hladno, a poslijepodne naoblačenje, no bez kiše. Temperatura do 17. U petak oblačno, često uz kišu te ponovno malo svježije, a u subotu više sunca i toplije.

Na Jadranu u četvrtak i petak oblačno, često uz kišu, a mjestimice i pljuskove s grmljavinom - osobito u petak kad će lokalno pasti obilna količina. Puhat će umjereno i jako jugo. U subotu sunčanije i toplije.

Dakle, i nastavak tjedna pravi proljetni - imat ćemo red sunca, pa red kiše. Nje će najviše biti u petak kad će biti i malo svježije. Za vikend ponovno toplije, a još osjetnije zatopljenje stiže - idući tjedan.

