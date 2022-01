Bura koja je stvarala velike probleme u prometu sve više slabi, pa će na zimske uvjete najviše upućivati jutarnja temperatura zraka, i to prije svega ona u kontinentalnom području. Kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku Hrvatske, pogledajte u prognozi Ivana Čačića.

Suho i stabilno vrijeme podržava vrlo prostrana i jaka anticiklona zbog koje će atmosferske fronte s vlažnim i hladnijim zrakom do ponedjeljka u širokom krugu obilaziti našu zemlju.



U petak ujutro prevladavat će vedro i hladno, većinom uz slab vjetar.

Na Jadranu duž obale slaba do umjerena bura, a na otvorenom moru, umjeren, ponegdje na udare i jak sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od -7 do -2, a na Jadranu od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i osjetno toplije. Vjetar slab, a poslijepodnevna temperatura od 7 do 10 stupnjeva.

U istočnim će predjelima također prevladavati sunčano i osjetno toplije uz poslijepodnevnu temperaraturu od 6 do 9 stupnjeva. Vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sunčano. Vjetar većinom slab. Poslijepodne u gorskom području od 4 do 7, a na Jadranu od 12 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano. Puhat će slab do umjerern sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 12 i 15 stupnjeva.

U unutrašnjosti u sljedećim će danima prevladavati sunčano uz hladna jutra. U nedjelju i ponedjeljak ujutro ponegdje moguća magla ili sumaglica. Vjetar slab, a temperatura zraka bez veće promjene.

Na Jadranu većinom sunčano. U ponedjeljak na sjevernom dijelu mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar uglavnom slab. U subotu duž obale slaba do umjerena bura. Temperatura zraka bez veće promjene.



Svjetska meteorološka organizacija je u svom Arhivu vremenskih i klimatskih ekstrema sastavila popis minimalnih temperaturnih rekorda diljem svijeta. Najniža dosad zabilježena temperatura na Zemlji je -89,2 Celzijevih stupnjeva koja je izmjerenena na Antarktici 1983. godine. U Hrvatskoj rekorder je Gračac gdje je upravo na današnji dan 2003. godine bilo -34,6 stupnja što je za oko 28 stupnjeva hladnije nego što je izmjereno jutros.

