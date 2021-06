Dočekali smo i vremensku prognozu za sljedeći tjedan koja glasi sunčano i vruće, 30 ili više stupnjeva i to u svim krajevima zemlje, a neke veće promjene vremena se ne očekuju do daljnjeg.

Još sutra u unutrašnjosti malo svježija vremenska prognoza - oko 23, 24, ali već od utorka zamjetan porast temperatura. Takvo stabilno vrijeme imat ćemo pod utjecajem grebena visokog tlaka zraka koje će se sutra prostirati nad većim dijelom Europe.



Ujutro će u svim krajevima prevladvati sunčano, ali na Jadranu i dosta vjetrovito - puhat će umjerena i jaka bura, u podvelebitsakom dijelu može u noći i ujutro biti i olujnih udara. U unutrašnjosti dosta svježe - najniža temperatura bit će između 8 i 12 stupnjeva, a i ove temperature porast će idući tjedan.



i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano uz malu naoblaku i uglavnom slab sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura bit će slična kao i danas - između 23 i 25 stupnjeva.



Na istoku od sredine dana oblačnije, ali ostat će suho. Jak Sjeverozapadni vjetar oslabjet će na slab do umjeren, najviša temepratura od 22 do 24.



U gorskom dijelu sunčano i umjeren sjeveroistočnjak. Najviša temepratura sutra između 20 i 23, a na Jadranu toplije - od 26 do 28



Južni dio i sutra će biti pretežno sunčan ili vedar. Jaka Bura poslijepodne će oslabjeti i zapuhat će sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 u zaleđu do najviše 28.

Sljedećih dana čeka nas pravi mali toplinski val - barem u usporedbi sa prohladnim danima prethodnih mjeseci. Bit će uglavnom sunčano i vruće, temperatura od srijede uglavnom viša od 30.

Na Jadranu također ljetno vrijeme. Temperatura također oko 30 ili malo iznad, a sve toplije će biti i noći. U noći i ujutro uglavnom burin, a tijekom dana sjeverozapandjak.



Čeka nas uglavnom sunčan tjedan, a tamo negdje oko sredine postat će vruće u većini krajeva. Sve toplije bit će i u moru, izvijestila je Ana Bago Tomac.





