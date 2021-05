Evo nas i na kraju klimatološkog proljeća: do onog kalendarskog još je 20-ak dana, no vrijeme neće čekati, polako se ipak počinjemo zagrijavati na ljetne temperature. Travanj je bio najmanje stupanj, često dva, a ponegdje i tri hladniji od prosjeka, svibanj će kad se sve zbroji na kraju ispasti nešto više šarolik, na kopnu hladniji, na moru bliži prosjeku, no ukupno i dojam vremena, barem kontinantalcima sigurno jest da toplina ipak kasni za datumom. Sunce i više temperature idućih dana učinit će da na prohladno proljeće brzo i zaboravimo.

Nema izraženijih poremećaja u našoj blizini, tlak zraka u prizemnom sloju bit će uglavnom povišen, a idućih dana vrijeme će određivati dogovor između grebena anticiklone, odnosno toplijeg suhog zraka koji se približava s juga i povremenog pritjecanja onog hladnijeg i vlažnog po visini. No, u toj igri, ovaj suhi i topao će najčešće prevladati u vremenskoj prognozi.

Jutro će na moru biti sunčano, u unutrašnjosti barem dijelom vedro, no može biti i nešto naoblake, osobito prema istoku zemlje gdje unoći još postoji mala mogućnost i za koju kap kiše. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a na Jadranu umjerena, mjestimice samo i jaka bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od pet do deset, a na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva.

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj uglavnom djelomice sunčano. Sjeverac će slabjeti, a temperatura će biti oko 20 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji sutra dijelom vedro, iako ovdje uz lokalno više oblaka poslijepodne može biti pokojeg pljuska. Rijetko. Temperatura, također oko 20 stupnjeva.

U gorju poslijepodne barem djelomice, a na moru pretežno sunčano. Jedino u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre postoji mala mogućnost za lokalni pljusak. Buru će na moru sredinom dana zamijeniti sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura će biti od 21 do 24, a u gorju ipak malo ispod 20 stupnjeva.

VIDEO Spektakularni prizori: Pogledajte snimke munja koje su parale nebo nad Zagrebom

Izvadite kišobrane: Vidjet ćemo velike razlike u vremenu između sjevera i juga

U Dalmaciji i sutra sunčano i toplo. Danju će kao i na sjevernom dijelu puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 24, ponegdje i 25 stupnjeva. Temperatura mora je najčešće 18 ili 19: UV indeks bit će visok.

Idućih dana na kopnu uglavnom pretežno sunčano, uz povremeno umjerenu naoblaku, a pokoji pljusak, rijetko, bit će moguć uglavnom u gorju. Bez nekog značajnijeg vjetra, a bit će i sve toplije. U drugoj polovici tjedna lagano idemo preko 25 stupnjeva.

Na Jadranu će također prevladavati sunčano, idealno za spojiti neradni četvrtak s vikendom. Puhat će tek slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva. Uz sve topliji zrak, u danima koji slijede očekuje se i lagani porast temperature mora.





Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr