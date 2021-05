Sutra se pripremite na kišu i pljuskove. Evo gdje i kada.

Iako ima sunčanih razdoblja, vrijeme je ukupno gledajući i dalje dosta promjenjivo i nestabilno. Osobito u kopnenom području i na sjevernom Jadranu. Južnije je i proteklih dana bilo najviše sunčana vremena, a to će se zadržati i u slijedećem tjednu.

Ipak, jače naoblačenje koje nam stiže, s kojim će sutra na kopnu i na sjevernom Jadranu opet biti i jače kiše i ponegdje izraženijih pljuskova, dijelom se može dotaknuti i Dalmacije. No uglavnom sjeverne. Vidjet ćemo velike razlike u vremenu između sjevera i juga, uključujući i naoblaku i temperaturu.

Naime s juga se gura topla, Sredozemna zračna masa, dok se sa sjevera istodobno produbljuje dolina. Stvorit će se i nova ciklona koja će na prednjoj strani Dalmaciji povući vrlo topao zrak, a prolaskom fronti sjevernije će donijeti nove oborine.

U takvim okolnostima već nas ujutro na zapadu i sjeverozapadu očekuje pretežno oblačno vrijeme, s kišom i pljuskovima koji prije svega u gorju i na sjevernom Jadranu lokalno mogu biti obilniji. Na istoku sunčanije, na jugu i većinom vedro, dok u sjevernoj Dalmaciji može biti tek pokojeg pljuska. Puhat će slabo do umjereno jugo, na sjevernom Jadranu u početku još istočnjak i bura. Jutarnja temperatura, na kopnu od 7 do 11, a na moru od 13 do 18 stupnjeva.

Većinom oblačno na zapadu i poslijepodne. I dalje povremeno kiša, a bit će i svježije nego danas. Temperatura: od 15 do 19 stupnjeva.

Najmanje kiše očekuje se u Slavoniji i Baranji: no ni ovdje neće biti stabilno. Uz nešto sunca i toplijeg zraka s juga temperatura ovdje može porasti i do 23 stupnja.

Zato će i na sjevernom Jadranu i u gorju uz promjenjivo oblačno i kišovito vrijeme biti nešto svježije. Lokalno obilnija kiša i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Na moru će puhati jugo, a temperatura će biti od 18 do 22 stupnja. U Gorskom kotaru, oko 15.

U Dalmaciji i sutra djelomice, a na jugu pretežno sunčano. Na srednjem Jadranu jugo će tijekom dana jačati na jako. Ovdje će sutra biti daleko najtoplije u zemlji, očekuje se barem 23, 24 do ponegdje moguće i 28 stupnjeva.

Idućih dana više sunčanih razdoblja bit će i na kopnu, osobito u srijedu i četvrtak, s tim da neće biti posve stabilno pa su u utorak mogući sporadični pljuskovi, a pokoji onda i u četvrtak, samo rjeđe. U srijedu i sunčanije i uglavnom suho. Bit će toplo, posebno u Slavoniji.

Na Jadranu idućih dana djelomice ili na jugu i pretežno sunčano te uglavnom toplije nego u unutrašnjosti. Uz više oblaka jedino u utorak na sjevenrom Jadranu još može biti pljuskova. Puhat će većinom slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, u utorak će još biti i južine, a u srijedu ujutro podno Velebita i nešto bure. Inače, i na moru u novom tjednu toplo, posebno u Dalmaciji.