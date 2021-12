Što znači kad je tlak zraka visok, a što nam nosi nizak tlak zraka? Kakvo nas vrijeme očekuje u posljednje dane ove vrlo izazovne godine? Vremensku prognozu donosi meteorolog Ivan Čačić.

Snijeg je u ponedjeljak zabijelio većinu nizinskih predjela unutrašnjosti. No snježne radosti, na žalost mnogih mališana, brzo će nestati. U vremenskoj prognozi doznajemo detalje o tome kakvo nas vrijeme očekuje do kraja ove godine.

Već u utorak će se prema nama premještati manja količina vlažnog, no ponovno malo toplijeg zraka. Od srijede dotok toplijeg zraka bit će izraženiji, pri čemu će atmosfera biti sve stabilnija uz porast vrijednosti tlaka zraka.

U utorak će u noći i ujutro u većini krajeva unutrašnjosti prevladavati oblačno, mjestimice s maglom te rosuljom ili slabom kišom koja se može smrzavati na hladnom tlu.

Na Jadranu promjenljivo ponegdje uz malo kiše te umjereno jugo i istočnjak. Najniža temperatura u unutrašnjosti od -2 do 2, na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati oblačno. Mjestimice će biti slabe kiše ili rosulje i to uglavnom u prvom dijelu dana.

Poslijepodne u sjeverozapadnim predjelima postoji mogućnost za kraća sunčana razdoblja. Vjetar slab, a poslijepodnevna temperatura oko 3 stupnja.

U istočnim krajevima isto će tako mjestimice biti slabe kiše ili rosulje. Prevladavat će oblačno uz slab vjetar. Poslijepodne uglavnom oko 2 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno mjestimice s kišom. Na Jadranu promjenjivo, ponegdje kiša - češća u prvom dijelu dana. Puhat će većinom slabo do umjereno jugo. Poslijepodne u gorju od 5 do 7, a na Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo sa sunčanim razdobljima ponegdje još uz malo kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočnjak. Poslijepodne između 11 do 15 stupnjeva.

Prognoza za sljedeća tri dana

Do petka u unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše. U petak, na Staru godinu, djelomice sunčano. U noći i jutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka u postupnom porastu.

Na Jadranu će do petka također biti umjerene ili povećane naoblake i to više u srijedu kad će još ponegdje pasti malo kiše.

Na Staru godinu, u petak, ujutro na sjevernom dijelu moguća kratkotrajna magla, a zatim će posvuda prevladavati vedro. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura zraka bit će u blagom porastu.

O tlaku zraka

U vremenskim izvješćima vrlo često se spominje visoki, povišeni, niski i sniženi tlak zraka. Uz to učestalo opisujemo ciklone i anticiklone.

Kako se u tome snaći? Krenimo redom.

Visoki je tlak onaj čija je vrijednost veća od 1020 hPa, a povišeni onaj između 1015 i 1020. Tu se smjestila anticiklona.

Niski tlak ima vrijednost manju od 1010 hpa, a sniženi je onaj između 1010 i 1015. U tom se području razvija ciklona.

