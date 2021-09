U većem dijelu zemlje u nedjelju je bilo sunčano i iznadprosječno toplo. U 14 sati, Đakovo, Gradište i Metković mjerili su za ovo doba godine previsokih 29 stupnjeva. I u ponedjeljak će još uvijek biti dosta toplo, tek možda malo manje nego dan prije, no više neće biti stabilno kao za vikend. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Naime premještanje visinske doline i dolazak vlažnijeg zraka sa sjeverozapada ogledat će se i u vremenskim prilikama. Tako će povremeno biti pljuskova pa i grmljavine. U ponedjeljak prijepodne najviše šansi za to ima na sjevernom Jadranu i u gorju, a poslijepodne i prema večeri u ostatku unutrašnjosti.

U ponedjeljak ujutro bit će uglavnom promjenjivo, malo kiše moguće je već mjestimice i na kopnu, no u gorju i na sjevernom Jadranu bit će i pljuskova praćenih grmljavinom. Pri tom lokalno oborina može biti i obilnija. U većem dijelu Dalmacije, barem djelomice sunčano. Najviše sunca očekuje se na jugu. Slabo i umjereno jugo postupno će, prvo na sjevernom dijelu Jadrana okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 12 do 15 stupnjeva, a na moru većinom između 16 i 21 stupanj.

Promjenjivo oblačno i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Na kopnu su izgledni mjestimični pljuskovi praćeni grmljavinom. Zapuhat će vjetar sa sjevera, no neće biti hladno uz temperaturu od 23 do 26 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji i toplije, između 25 i 27. Isto promjenjivo oblačno, uz moguće pljuskove i grmljavinu, vjerojatnije poslijepodne i krajem dana.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu glavnina kiše ipak ujutro i prijepodne, no pokojeg jačeg pljuska u gorju može biti i u drugom dijelu dana - slično i u Istri. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, a temperatura će biti oko 23 stupnja. U Gorskom kotaru svježije, malo ispod 20 stupnjeva.

U Dalmaciji se u ponedjeljak očekuje najviše sunčana i suha vremena, poglavito na jugu, dok bi sjevernije još i moglo biti malo kiše ili kakav pljusak. Vjetar u okretanju na sjeverozapadni, a zadržat će se vrlo toplo uz najmanje 25, dok će ponegdje biti i 28 stupnjeva.

More je i dalje relativno ugodno za kupanje, temperatura na većini mjernih mjesta je između 21 i 23 stupnja.

Nastavlja se promjenjivo vrijeme

Novi tjedan većini kopnenih krajeva ipak nosi promjenjivo vrijeme, tako će i u nastavku, odnosno sve do petka biti mogućnosti za povremenu kišu. Uglavnom to neće biti neke velike količine, no nebom će se premještati oblaci i oblačni sustavi, povremeno će puhati i vjetar sa sjevera, i sve skupa vrijeme će ipak biti više jesensko. Krajem tjedna izgleda, opet i nešto svježije.

Na Jadranu idućih dana ne baš kišovito, bit će više sunčanih razdoblja, iako će se također sunce izmjenjivati s oblacima. Pokoji pljusak ili malo kiše bit će moguće tek lokalno, a nešto češće i prostranije u četvrtak u Dalmaciji. Puhat će sjeverozapadnjak i bura koja će u četvrtak još i pojačati. Ipak, na moru će se i dalje zadržati prilično toplo.

