Snijeg je jučer zabijelio istočne dijelove unutrašnjosti i neke dijelove središnjih predjela. Ipak, u prometu je većih problema bilo zbog jake, olujne, na udare i orkanske bure. Danas će ona biti nešto slabija. Uglavnom će puhati umjerena i jaka, još podno Velebita s olujnim udarima. U većini krajeva će biti sunčano, a uz vedrije nebo će biti i hladnije. Hladno vrijeme će nas pratiti do nedjelje, kada se očekuje znatniji porast temperature.

Ujutro će u većini krajeva biti pretežno sunčano, ali hladnije nego jučer. Temperautra će na kopnu biti od -7 do -3, na Jadranu od jedan stupanj, a lokalno je moguća i temperatura do sedam stupnjeva. I dalje će biti vjetrovito: na kopnu uz slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na moru umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura.

U nastavku dana će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će u najtoplijem dijelu dana biti tek malo iznad nule.

I u Slavoniji će biti barem djelomice sunčano, a krajem dana će zapuhati jugoistočnjak. Temperatura će se i ondje kretati oko nule.

Na sjevernom Jadranu će biti pretežno, a u gorju djelomice sunčano. Puhat će umjerena i jaka, još podno Velebita na udare i olujna bura. Temperatura će u gorskim predjelima uglavnom biti ispod nule, dok će uz obalu biti od sedam do 10 stupnjeva.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, a bura će uglavnom biti umjerena i jaka, tj. slabija nego danas. Najviša temperatura iznosit će 12 stupnjeva.

U petak će u kopnenim predjelima biti manje sunčano nego danas. Ujutro može biti i magle, a krajem dana će doći do porasta naoblake, uz koju će tijekom vikenda biti nešto slabih oborina, snijega ili kiše. Temperatura će porasti tijekom vikenda, osobito u nedjelju.

U petak će na Jadranu biti djelomice sunčano. Još uvijek će puhati bura, ali će biti slabija nego proteklih dana. U subotu i ondje, uglavnom na sjeveru, može pasti malo kiše. Buru će tijekom vikenda zamijeniti jugo uz koje će i ondje temperatura porasti.

