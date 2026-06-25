Od petka oprez: Dolazi vrhunac toplinskog vala, evo kada bi moglo stići osvježenje

Nad Europom se nalazi prostrana anticiklona. Razdioba tlaka pogoduje pritjecanju toplijeg zraka sa sjevera Afrike. A zbog povišenog tlaka zraka dolazi do nedostatka naoblake, što pogoduje dodatnom zagrijavanju.

Idućih će dana biti sve toplije i na našem području pa će od petka meteoalarm biti upaljen za cijelu zemlju. Prema trenutnim prognozama, vrućine se zadržavaju sve do kraja mjeseca, ako ne i koji dan duže. Na našim se meteorološkim postajama u četvrtak mjerilo uglavnom između 30 i 36, ali i noćne su temperature bile visoke, u mnogim je mjestima na moru najniža noćna temperatura bila 25 ili više stupnjeva.

U petak ujutro u cijeloj zemlji pretežno sunčano. Vjetar na kopnu slab. Na moru slaba do umjerena bura. Pod Velebitom može imati udare do 40 čvorova. U Dalmaciji će već prijepodne okretati na zapadne smjerove.

U unutrašnjosti najniža temperatura uglavnom od 15 do 20, u gorju od 12 do 16. Na moru i dalje toplo ili čak vrlo toplo, između 22 i 27 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj danju pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab, a temperatura između 32 i 35.

U Slavoniji sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Uz slab vjetar temperatura u najtoplijem dijelu dana oko 34.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju i unutrašnjosti Istre povremeno umjerena naoblaka. Puhat će slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, prema večeri ponovno bura, osobito pod Velebitom. Temperatura od 30 u gorju do 36 na obali.

U Dalmaciji sunčano. Ponegdje u unutrašnjosti, uz jači razvoj oblaka, mogući su popodnevni pljuskovi praćeni grmljavinom. Puhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, prema kraju dana uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura između 32 i 36.

More se grije (i hladi) značajno sporije od atmosfere tako da, unatoč ovim vrućim danima, temperatura na mjernim postajama je i dalje između 24 i 27.

UV indeks vrlo visok skoro svugdje. Preporuka je ne boraviti na suncu između 11 i 16 sati.

Tri dana kopno

Sljedećih dana na kopnu pretežno sunčano te vruće i vrlo vruće. U ponedjeljak je moguć jači dnevni razvoj oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom – uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar.

Tri dana more

Na moru pretežno sunčano i vrlo vruće. Od večernjih do jutarnjih sati puhat će slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Toplinski val

Od petka će cijela zemlja biti pod upozorenjem na toplinski val. Na većem dijelu obale opasnost je označena kao vrlo velika, dok je na kopnu u petak umjerena, ali, prema početku sljedećeg tjedna raste.

Istraživanja pokazuju da se smrtnost povezana s vrućinom povećava. Ipak, mnoge se od tih smrti mogu spriječiti - uz pridržavanje preporuka izdanih od strane lokalnih zdravstvenih ustanova, kao što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.