Od petka oprez: Dolazi vrhunac toplinskog vala, evo kada bi moglo stići osvježenje

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Piše DNEVNIK.hr, 25. lipnja 2026. @ 21:06 komentari
Vrućina, ilustracija
Vrućina, ilustracija Foto: Getty Images
Detalje vremenske prognoze za naredne dane donosi Maja Bubalo.
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