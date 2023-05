Veći dio ovog tjedna bit će sunčano i toplo. Može biti lokalnih nestabilnosti u pojedine dane i jedino je ova srijeda nešto promjenjivija, kad će pljuskovi biti izgledniji i češći, no nije to ona jesenska kiša kakva nas je pratila do sad, ovo je toplo vrijeme, ljetni pljuskovi i sunce iza takve kiše u pravilu brzo dolazi.

Pred nama je još sunca i topline. Ako izuzmemo srijedu kad će vrijeme ipak biti nešto promjenjivije, ovo razdoblje nam u pravilu izgleda dosta dobro, a osobito ako ga usporedimo s vremenom koje smo imali proteklih tjedana pa i mjeseci.

I utorak smo u polju izjednačenog tlaka, atmosfera neće biti posve stabilna, no isto će većinom ipak biti sunčano. Ovaj frontalni sustav koji se premješta središnjom Europom još uvijek je dovoljno daleko od nas te će nam promjenjivije vrijeme donijeti najvjerojatnije tek u noći na srijedu.

U takvim okolnostima, i novo jutro, dakle, bit će sunčano. U utorak i dosta mirno: nema značajnijeg vjetra, nema ni upozorenja. Ponegdje na kopnu rano može biti tek kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će biti 10ak do 13, 14 stupnjeva, s tim da uz sunce u ovo doba godine temperatura brzo raste i već oko 8 to može biti i 20. Jedino u gorju taj porast temperature ipak je malo sporiji. Na Jadranu se rano ujutro očekuje od 14 do 18 stupnjeva.

I poslijepodne će prevladavati sunčano, uz slab do umjeren dnevni razvoj oblaka te će biti i dosta toplo, kao da je pravo ljeto. Ovdje u središnjoj Hrvatskoj očekuje nas od 26 do čak ponegdje i 29 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.

Slično i u Slavoniji i Baranji. U utorak sunčano i vrlo toplo, bez vjetra uz dnevni maksimum temperature do 28 stupnjeva. Stoji tek mala mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak i grmljavinu.

Dio poplavom pogođenih područja još uvijek odsječen: Najgore je pokraj Kupe kod Petrinje

Na sjevernom Jadranu i u gorju prevladavat će sunčano, na moru čak i vedro, s tim da će prema kraju dana biti onih visokih koprenastih oblaka, najavljujući približavanje jedne druge zračne mase, te s njom pripadajućeg frontalnog sustava. No u utorak do večeri još ne bi trebalo biti kiše, mala mogućnost za poneki pljusak postoji tek u Gorskoj Hrvatskoj. Poslijepodne će uz obalu zapuhati slab do umjeren vjetar s jugozapada. Posvuda toplo uz temperaturu najčešće između 24 i ljetnih 28 stupnjeva.

I u Dalmaciji u utorak sunčano, uz dnevni razvoj oblaka uz koji u zaleđu uglavnom može biti ponekog poslijepodnevnog pljuska i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, od sredine dana na moru umjeren jugozapadni. Kao i drugdje u zemlji, temperatura će biti većinom između 24 i 28 stupnjeva. Temperatura mora je još uvijek 18 ili 19, samo u Splitu danas i 20 stupnjeva. UV indeks zato već je visok ili čak vrlo visok.

Potpisivali su peticiju protiv nasipa, a danas im je voda pred vratima: "Ja se Kupe bojim, ali je previše volim, ona samo pokazuje svoju snagu"

Nakon sunčanog utorka, u srijedu nas očekuje promjenjivije i nestabilnije vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, koji su izgledniji upravo u kopnenom dijelu zemlje. Pri tom ne isključujemo niti mogućnost lokalno grmljavinskog nevremena. Mrvicu će i osvježiti pa će u drugoj polovici tjedna u većini krajeva temperatura biti oko ili malo ispod 25 stupnjeva. Poneki pljusak na kopnu moguć je i u četvrtak, ali i u petak. Tad su šanse malo veće za Slavoniju i gorske krajeve. No ta dinamika u ovakvoj atmosferi se još stigne i promijeniti. Inače, tih dana, pred vikend, uglavnom će u gorju biti i ponešto oblačnije nego drugdje u zemlji.

I na Jadranu u srijedu promjenjivije, no mogućnost za poneki neverin je ipak manja nego u unutrašnjosti. Ali stoji, i to više za sjever Jadrana i unutrašnjost Istre, a potom u četvrtak onda unutrašnjost Dalmacije, pa bi se poneki na jugu mogao progurati i do obale. U četvrtak će zapuhati bura koja će podno Velebita biti i jaka. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati, a i ukupno, bit će dosta sunca.

Stožer izdao upozorenje da se uništi natopljeni namještaj: "Znalo se da dolazi velika količina vode"

Vikend za sad izgleda ok, poglavito na Jadranu. U kopnenim krajevima možda nešto naoblake, prolazno u subotu, no u nedjelju je sunčano, i oba dana čini se ugodno toplo: temperatura će biti između 23 i 27 stupnjeva, takve su današnje procjene. No, prognoza je prognoza, svakim danom preciznija, zato s nama morate biti i u utorak.