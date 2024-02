Meteorolog Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje u nadolazećim danima

Na vrijeme u cijeloj zemlji jačat će utjecaj vrlo prostrane atlantske ciklone na čijoj će južnoj strani u naše krajeve neprestano pritjecati razmjerno topao zrak. U tom strujanju premještat će se i atmosferske fronte. S njima će stizati zamjetno vlažniji zrak i to najviše u gorsko područje i na Jadran, osobito u petak.



U četvrtak ujutro u većini će krajeva biti promjenjivo s najviše oblaka u Gorskom kotaru i na Sjevernom Jadranu gdje mjestimice može pasti malo kiše. Najmanje oblaka bit će prema istoku i jugu zemlje gdje će još u početku prevladavati sunčano.

U drugom dijelu noći i prema jutru zapuhat će slab do umjeren južni vjetar i jugozapadnjak, na Jadranu oštro i jugo koje će u nastavku dana zamjetno jačati. Najniža temperatura većinom od 1 do 6, na moru od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno uz sve više vjetra koji će poslijepodne jačati na umjeren i jak ponegdje na udare i olujan jugozapadnjak Najviša temperatura od 14 do 17 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća još prijepodne. Povremeno će puhati umjeren do jak jugozapadnjak. Temperatura ponegdje do 18 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu promjenljivo i pretežno oblačno, osobito na širem riječkom području i Gorskom kotaru gdje će povremeno padati uglavnom slaba kiša, češća u drugom dijelu dana.

Meteoalarm za petak upozorava na jak na udare i olujan jugozapadnjak u gorskom području, a na Jadranu jako povremeno i olujno jugo i oštro. Najviša temperatura od 10 do 13, na Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.

Pročitajte i ovo O RASPISIVANJU IZBORA UŽIVO Ne prestaju pljuštati uvrede i opomene u Saboru: "Zar mislite da smo svi glupi?"

Pročitajte i ovo Veliki kiks VIDEO Ruski vojnici ostavili otvorena vrata svojih skladišta, nisu vjerovali što ih je snašlo

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i sunčana razdoblja češća prijepodne. Vrlo vjetrovito uz umjereno i jako, na udare ponegdje i olujno jugo. Temperatura od 15 do 17 stupnjeva.

A što za vikend?

Slijedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo i vjetrovito povremeno s kišom i to prije svega u središnjim predjelima, osobito u gorskom području gdje će biti češća i obilna. U petak će puhati umjeren i jak vjetar s juga i jugozapada, mjestimice i s olujnim udarima.



Na Jadranu isto tako promjenljivo ili pretežno oblačno i vjetrovito povremeno s kišom koja će biti češća i obilna u petak na sjevernom Jadranu. Za vikend, u Dalmaciji su mogući su izraženi pljuskovi i grmljavina. U petak vrlo vjetrovito uz jako i olujno jugo, dok će za vikend vjetar postupno slabiti i to najprije na sjeveru, a tijekom nedjelje i na jugu.



Za vikend će dakle posvuda biti promjenljivo i razmjerno toplo povremeno s kišom koja će biti češća u gorskom području i na Jadranu, a vjetar će postupno slabiti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.