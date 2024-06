Pred nama je vruć i sunčan vikend: Koji dijelovi zemlje ipak mogu očekivati kišu, otkriva meteorolog Brzoja

Nakon nestabilnije sredine tjedna, kraj nam donosi ipak povoljnije vrijeme, bilo za more ili prirodu, šetnje, ljetna događanja kojih znamo u ovo vrijeme ima najviše. U subotu će tek na istoku zemlje postojati male šanse za poneki kraći pljusak, no ukupno za vikend većinom sunčano i vruće.

Vrijeme će ovog vikenda u našim krajevima biti najvećim dijelom sunčano i vruće. Jačanjem termobaričkog grebena s juga ostvaruju se uvjeti za stabilnije, ali i još toplije vrijeme pa će temperatura nerijetko sutra i prekosutra prelaziti 30 stupnjeva, i to u hladu meteorološke kućice.

Pročitajte i ovo Vrijedni savjeti Crveni meteoalarm upaljen je za cijelu obalu, liječnici upozoravaju: "Moramo se ekstremno ponašati"

Manjih nestabilnosti bit će eventualno još na istoku zemlje, a one se sutra poslijepodne mogu manifestirati kroz poneki kraći, ljetni pljusak. No vrlo rijetko.



Očekuje nas većinom sunčano i prilično toplo jutro. U Dalmaciji uglavnom u početku može biti malo bure, no vjetar će u većini krajeva zapravo biti slab. Od sredine dana, na moru do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti između 16 i 21, a na Jadranu većinom od 20 do 25 stupnjeva.



Pretežno sunčano u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne. Vjetar će biti većinom slab, s juga, ako ga bude, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 32 stupnja.



Većinom sunčano i u Slavoniji i Baranji. Ovdje je uz dnevni razvoj oblaka poslijepodne vrlo rijetko moguć poneki kraći pljusak. Temperatura, uglavnom iznad 30.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu najvećim dijelom prevladavat će vedro. Od sredine dana na moru će zapuhati slab jugozapadnjak, a navečer pomalo već i južni vjetar. Temperatura, 30-ak do 32 stupnja, a blizu 30, bit će i u gorju.



U Dalmaciji također vedro i svakako vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura između 31 i 34 stupnja.



Temperatura mora je većinom 24, 25, a u Splitu i Dubrovniku danas je izmjereno visokih 26 stupnjeva.



Uz sunce UV-indeks će u većini krajeva biti vrlo visok, samo u dijelu kopnene Hrvatske, prema sjeveru i istoku, visok.

Vrijeme naredna ti dana

Sunčano i vruće vrijeme očekuje nas i u nedjelju, a tad bi živa u termometru ponegdje mogla i do 36 stupnjeva. Potom u novom tjednu promjenjivije, povremeno s kišom ili pljuskovima i grmljavinom.

Pročitajte i ovo Toplinski udar Kako se zaštititi od velikih vrućina: Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo preporuke

Uglavnom će se izmjenjivati sunčana razdoblja i oblaci koji će nositi ljetne pljuskove. Takvo vrijeme osigurat će nam i ponešto nižu, rekao bih ugodniju dnevnu temperaturu koja će sredinom tjedna biti između 25 i 28 stupnjeva.



Slično će biti i na Jadranu. U nedjelju još sunčano i vruće. Zapuhat će jugo koje će najaviti promjenu. To znači u prvoj polovici sljedećeg tjedna i na moru nestabilno uz povremene pljuskove, moguće praćene grmljavinom uz koje će i na Jadranu tih dana biti manje vruće.



Nakon sporadičnih pljuskova kroz tjedan, i popuštanja vrućine, prema današnjim izračunima izgleda da će sunčanije i stabilnije ponovno biti i onaj tamo sljedeći vikend. Ali ne treba čekati, i ovaj pred nama će sigurno biti sunčan i vruć, baš kako i priliči ljetu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.