Vrijeme će opet pokazati svoju ćud: Meteorolog otkriva detalje

Vrijeme će se i u novom tjednu promijeniti nekoliko puta. Pri čemu neće svaki dan u svim krajevima naše zemlje biti podjednako sunčano ili podjednako kišovito.

Tako i sutra na kopnu očekujemo većinom suho, dok su na moru pak izgledni izraženiji grmljavinski pljuskovi. Razlog tome leži u sredozemnoj cikloni koja nam se približava sa zapada, zbog čega već sad na moru ima povećane naoblake.

Centar ciklone će se sutra premjestiti Jadranom na jugoistok i premda će zračne mase unutar vrtloga već biti dovoljno izmiješane, ostatci vlažnog i nestabilnog zraka po visini i u utorak nam mogu donijeti poneki kraći pljusak. No tad će već biti mnogo sunčanije nego sutra.

Prvo jutro u novom radnom tjednu većinom promjenjivo oblačno. Pri tom, sunčana razdoblja češća u unutrašnjosti. Na sjeveru i istoku zemlje dio jutra bit će i djelomice sunčano. Oblačnije svakako u gorju i na Jadranu gdje će povremeno padati kiša, ali mogući su i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji izraženiji, pri čemu će i oborina biti obilnija.

Sutra na jugu može pasti i 50-ak milimetara kiše. Jako i olujno jugo će slabjeti i postupno okretati na sjeverozapadnjak, a uz obalu ponegdje i buru, najprije na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 6, a na moru će biti između 8 i 13 stupnjeva.

Oblačno sa sunčanim razdobljima

Promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima na kopnu nastavit će se i poslijepodne. Uglavnom i suho, malo kiše možda tek na širem karlovačkom području. Zapuhat će slab sjeveroistočni vjetar, dok će dnevna temperatura biti većinom od 15 do 17 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji tijekom dana promjenjiva naoblaka, pri čemu je na dijelu Posavine moguća i kap kiše. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar, a temperatura će biti od 16 do 18 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, izglednijom u Lici, ali i ponegdje na moru, premda će ovdje ipak biti češća prijepodne, uz moguću grmljavinu. Jugo će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i buru. Temperatura većinom između 12 i 16 stupnjeva.

U Dalmaciji cijeli dan pretežno oblačno i kišovito. Kiša će povremeno biti obilnija, a mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Jako i olujno jugo okretat će na sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu uz obalu i buru. Temperatura se neće tijekom dana previše mijenjati, tako da će i najviša dnevna biti oko 15 stupnjeva.

Krajem tjedna toplije

I sredinom tjedna očekuje nas promjenjivo vrijeme, najviše sunca bit će u utorak, premda i tad lokalno može biti ponekog kraćeg pljuska. Ali bit će i dosta sunca. U srijedu i četvrtak oblačnije, povremeno s kišom ili pljuskovima, uz slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, pa će postupno biti svježije. U utorak 17, a u četvrtak već mjerimo bliže 10 stupnjeva.

I na Jadranu će idućih dana biti vrlo promjenjivo, mjestimice i povremeno s kišom. Najviše sunčanih razdoblja bit će isto u utorak, dok će kiša biti najčešća u srijedu kad su ponovno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. I ponovno će biti vjerojatniji u Dalmaciji. U utorak će puhati sjeverozapadnjak, u srijedu na sjeveru bura, na jugu jugo i jugozapadnjak, a u četvrtak duž cijele obale bura koja će na sjevernom Jadranu biti i vrlo jaka. Kao i na kopnu, tako će i na moru u srijedu i četvrtak biti manje toplo.



Svježina ipak neće potrajati jer nas već u petak čeka i sunčanije i toplije vrijeme, a pretežno sunčano potom će se zadržati i dio vikenda. Nedjelja, kako sada stvari stoje, nova promjena. No to su za sad samo naznake. Precizniju prognozu za sljedeći vikend donosimo za koji dan.

