Tlak zraka pada, približava nam se pogoršanje. Više doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikić-Topića.

Prijepodne na jugu Dalmacije vedro, a drugdje malo do umjereno oblačno, uz tanke oblake. Rijetko i magla – oko Karlovca, Slunja, u Lici te duž Save. Slabo do umjereno jugo, u unutrašnjosti slab jugozapadni vjetar. Jutro u kopnenim krajevima svježe, s temperaturom između 4 i 7, a na obali ugodno, oko 15 stupnjeva.

Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj naoblačiti, bit će uglavnom pretežno oblačno, ali bez ikakve kiše. Ojačat će jugozapadni vjetar, pa će biti i vjetrovito, osobito u Međimurju, tamo su mogući udari do 60 kilometara na sat. Iako će temperatura biti iznadprosječna, oko 20 stupnjeva, i iako će puhati vjetar južnih smjerova, svejedno će se činiti pomalo svježe zbog jačine tog vjetra.

U Slavoniji će poslijepodne također biti malo oblačnije, ali i dalje barem djelomice sunčano. Puhat će slab vjetar, južnih smjerova, a temperatura će rasti do 18, 19 ili 20 stupnjeva.

Naoblačit će se i u Istri, Primorju i Gorskoj Hrvatskoj. Poslijepodne pretežno oblačno, a oko Rijeke te u Gorskom kotaru može pasti i vrlo malo kiše. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Mogući su udari do 75 kilometara na sat, pa je na snazi i žuto upozorenje Meteoalarma. Temperatura oko 20.

I u Dalmaciji poslijepodne malo oblačnije, ali i dalje bar djelomice, a na jugu i pretežno sunčano. Jugo će malo ojačati, sa slabog na umjereno, a temperatura će rasti do 22, 23 Celzijeva stupnja.

U subotu će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno, danju uz sunčana razdoblja, a navečer uz prolaznu kišu, češću i jaču u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Tijekom noći kiša će prestati i razvedravat će se, pa će nedjelja biti sunčanija, ali ujutro je moguća magla. Početkom novog tjedna sunčano i ponovno toplije, temperatura će biti iznad 20, a moguće je i do 25 stupnjeva.

Na obali, u subotu umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Već prijepodne malo kiše može biti Istri i Primorju, no znatno češća će biti navečer i u noći kad je moguća i u Dalmaciji. U nedjelju i ponedjeljak manje oblaka i više sunca, no još malo kiše može pasti na Kvarneru gdje će ostati nešto oblačnije. Jugo će u subotu biti jako, a onda u nedjelju slabi. Ostaje toplo, uglavnom od 17 ujutro do 24 poslijepodne.

Sljedeći tjedan čeka nas nastavak iznadprosječne topline. Nikakvog jačeg niti ozbiljnijeg zahladnjenja još nema na vidiku. Bit će i većinom stabilno i suho, no zato ćemo ponovno imati magle, a tek rijetko je moguće malo prolazne kiše, najvjerojatnije sredinom tjedna te ponovno za vikend.

Za vikend ćemo još jednom i pomicati satove, dakle to je sljedeći vikend, u noći s 29. na 30. listopada, tad završava ljetno računanje vremena, pa satove vraćamo unatrag, tako da ćemo ranije imati izlazak, ali i raniji zalazak sunca.

