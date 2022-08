Atmosfera je nestabilna, i takva ostaje. U većini zemlje u nedjelju se očekuje promjenjivije i oblačnije vrijeme, pri čemu se izraženiji pljuskovi očekuju u prvom dijelu dana na Jadranu, dok su u kopnenom dijelu izgledniji poslijepodne. Vremensku prognozu Dnevnika Nove TV donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Promjenjivo i oblačno nedjeljno jutro, na kopnu mjestimice kiša, a na Jadranu i grmljavinski pljuskovi, prvo na sjevernom dijelu, a potom i južnije. Vjetar slab do umjeren južni. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 17 do 20, u gorju oko 15 stupnjeva, duž Jadrana između 20 i 23.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj izraženiji pljuskovi. Bit će vrlo toplo. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.

Slavoniju i Baranju također očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Nakon nešto sunčanijeg početka dana, i ovdje poslijepodne pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno i nevrijeme. Temperatura, od 28 do 30.

Na Jadranu sunčana razdoblja češća poslijepodne, no još uvijek neće biti stabilno pa se i dalje može očekivati poneki pljusak. Više u Istri te oko Rijeke. A kiše će biti i u gorju. Na moru uglavnom slabo do umjereno jugo, uz temperaturu od 26 do 29 stupnjeva. U gorju većinom oko 25.

U Dalmaciji uglavnom prijepodne i sredinom dana pljuskovi s grmljavinom te kao i drugdje, lokalno moguće i nevrijeme. Sunčana razdoblja češća na jugu. Veći dio dana puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura će biti od 28 do 30 stupnjeva.

Temperatura mora je većinom između 23 i 25. No nemojte se kupati za vrijeme grmljavine. UV indeks umjeren, na istoku i krajnjem jugu jedino visok.

U ponedjeljak na kopnu još promjenjivo, mjestimice uz kišu, te grmljavinske pljuskove, koji su izgledni prije svega u Slavoniji i u gorskoj Hrvatskoj. Potom će prevladavati sunčano, a šanse za nove nestabilnosti te jači razvoj grmljavinskih oblaka ponovno rastu prema kraju srijede. Puhat će povremeno umjeren sjeverni vjetar, no zadržat će se vrlo toplo.

I na Jadranu još u ponedjeljak promjenjivo, mjestimice uz kišu, pljuskove te grmljavinu, osobito na južnom dijelu. Zatim će prevladavati sunčano, a u srijedu poslijepodne slijedi porast naoblake pa na sjevernom Jadranu već može biti lokalnih pljuskova. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te će se na moru i dalje zadržati vrlo toplo i vruće.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr