Danima je vrijeme, u najmanju ruku neobično toplo za doba godine. Što nas čeka dalje, postoje li barem neke naznake za hladnoću otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Iznadprosječna toplina se nastavlja. U utorak će se u našoj blizini premještati i jedan oslabljeni atmosferski poremećaj, dok smo prizemno i dalje u polju visokog tlaka, a sve skupa na vrijeme će se odraziti u povećanoj naoblaci i tek mogućnosti za malo kiše, no ne posvuda.



U utorak će biti oblačnije i u krajevima gdje je u ponedjeljak bilo dosta sunca. Očekuje nas promjenjivo do pretežno oblačno, a na mjestima i maglovito jutro. U gorju i na sjevernom Jadranu rijetko je moguće malo kiše, kao i svih dana do sad. Vjetar slab, ponegdje umjeren, u gorju još jugozapadni, na istoku zapadni i sjeverozapadni. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak gotovo u potpunosti oslabjeti. Ni jutro, a ni dan neće biti temperaturom osobito usklađeni s dobom godine: ujutro u unutrašnjosti između 3 i 8, a na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj većinom oblačno, a prema kraju dana i u noći na srijedu lokalno je moguće i malo kiše. Bez vjetra, uz najvišu dnevnu temperaturu od 10 do 15 stupnjeva. Svježije na sjeveru.



I u Slavoniji i Baranji bit će više oblaka, osobito poslijepodne. Mala je vjerojatnost za kap kiše, i to tek u noći na srijedu. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 14 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj zadržat će se promjenjivo i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše ponegdje. Izglednije prijepodne, no kao i u okolici Rijeke može je po malo biti cijeli dan. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u gorju, dok će na sjevernom Jadranu uglavnom biti tiho. U noći na srijedu tek zapuhat će sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju 10ak do 12, a na moru oko 13, 14 stupnjeva.



I u Dalmaciji će biti promjenjivije, mada su ovdje izgledna i sunčana, odnosno sunčanija razdoblja. Osobito južnije. Veći dio dana bez vjetra: navečer sjeverozapadnjak. Temperatura u najtoplijem dijelu dana bit će oko 15, 16 stupnjeva.



I u drugoj polovici tjedna promjenjivo, uz izmjenu oblačnih i sunčanih razdoblja. Ujutro lokalno i magla. Nakon ponešto svježije srijede, od četvrtka uz jugozapadnjak ponovno malo toplije. Prema vikendu je, uglavnom u gorju uz više oblaka moguće i malo kiše. Sve skupa neobično i svakako iznadprosječno toplo za prvi tjedan jednog, inače zimskog mjeseca.



Zime nema ni na moru. I ovdje će idućih dana biti promjenjivo, uz mogućnost za povremenu kišu, većinom slabu, vjerojatnije na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana te u unutrašnjosti Dalmacije. U srijedu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, u četvrtak okreće na zapadni, potom jugozapadni vjetar. Svih dana temperatura se na moru neće značajnije mijenjati. Ostaje relativno toplo.



Sve je više naznaka da će se iznadprosječno toplo zadržati i tijekom vikenda. Pri tom će uglavnom na Jadranu i u gorju biti promjenjivije i oblačnije, uz mogućnost za kišu, dok se u unutrašnjosti očekuju i sunčana razdoblja.

