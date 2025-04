Stiže velika promjena: U nastavku tjedna sve više proljeća i manje vjetra, a onda nagli obrat

Na područje Hrvatske djeluje velika anticiklona iz sjevernog Atlantika. Donosi nam stabilno vrijeme koje će pratiti porast temperature, ali i slabljenje vjetra...

U četvrtak ujutro, na obali će biti sunčano, pa i pretežno vedro, dok će u kopnenim predjelima još biti umjereno do pretežno oblačno, lokalno može pasti i malo kiše, češće u Slavoniji i Lici. Međutim i tamo će se razvedravati tijekom prijepodneva. Vjetar će biti slabiji nego u srijedu. Na kopnu će puhati slab sjeverac, a na Jadranu umjerena bura, samo pod Velebitom još i jaka. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 9, a na obali od 11 do 14.

Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti djelomice do pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku. Vjetar će blago ojačati naspram jutra, puhat će slabo do umjereno, sa sjevera. No svejedno će biti ugodno, malo toplije nego danas, s najvišom temperaturom oko 16.

U Slavoniji umjereno do pretežno oblačno, ali uz sunčana razdoblja kojih će više biti na zapadu, a manje na istoku. Pri tome, u Baranji i Srijemu može pasti još malo lokalne kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverac, i ovdje će biti svježije nego na zapadu, uglavnom od 13 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U Istri i Primorju u četvrtak sunčano, uz malo oblaka. U Gorskom kotaru i Lici pretežno oblačno, lokalno uz malo kiše, ali i povremena sunčana razdoblja, osobito kasno poslijepodne. Bura će sredinom dana oslabjeti, u Istri će zapuhati maestral, a onda navečer ponovno posvuda bura, uglavnom će biti umjerena, samo pod Velebitom i jaka. U gorju će temperatura rasti do 12, a na obali do 17, 18 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Bura će sredinom dana i ovdje okrenuti na maestral, uglavnom umjeren, no prolazno može biti i jak. A navečer ponovno umjerena bura. Temperatura 18, 19, samo u unutrašnjosti Dalmacije malo niža, oko 16 stupnjeva.

Tri dana kopno

Vikend će na kopnu početi sunčano i ugodno toplo, no onda stiže nagla promjena u subotu navečer. Zapuhat će jak sjeverac, zahladit će, a prolazno će biti i kiše. U nedjelju uglavnom suho, ali osjetno hladnije te i dalje vrlo vjetrovito. Temperatura će se spustiti za više od 10 stupnjeva!

Tri dana more

I na Jadranu će u petak i subotu biti sunčano i toplo, uz maestral i dnevnu temperaturu oko 19 Celzijevih stupnjeva. Zatim će u noći na nedjelju zapuhati bura koja će naglo ojačati na jaku i olujnu. U nedjelju će tako biti vjetrovito i osjetno hladnije. Lokalno može pasti i malo kiše, ali samo kratkotrajno.

