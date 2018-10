U subotu je u Pazinu i Malom Lošinju palo više od 100 litara kiše po četvornom metru, što je otprilike mjesečna količina za listopad.

Nije ni čudo što su gradski centri sve češće poplavljeni jer obalna infrastruktura nije građena za ovakve količine. A u sve toplijoj klimi, ovakvih epizoda bit će nažalost sve više.

Nad našim područjem još kratko će se zadržavati vlažan zrak, vezan uz ciklonu koja je donijela kišu, a koja ipak postupno slabi i nestaje. S druge strane, sa sjevera će jačati anticiklonalno polje, pa će vrijeme od utorka uglavnom biti stabilno i sunčano.

Pred nama je još jedna kišna kratka epizoda, a glavnina oborine očekuje se u noći i prijepodne. Na Jadranu, odnosno u Dalmaciji ponovno može biti obilnije kiše, dok će je drugdje biti malo.

Jutro će ipak biti promjenjivo, a na kontinentu možda čak opet mjestimice magla. Na moru će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura će se u unutrašnjosti kretati od 11 do 14, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih. Kiša će već prijepodne postupno prestajati te će se, počevši od Jadrana, i razvedravati.

To ne znači da koja kap ne može pasti i u poslijepodnevnim satima, no sve manje. Na kontinetu se krajem dana također očekuje postupno razvedravanje. Temperatura će biti između 18 i 21 stupanj Celzijev.



Slično vrijeme bit će i u Slavoniji i Baranji. Umjereno i pretežno oblačno, povremeno kiša, poslijepodne i navečer smirivanje. Bit će toplije nego na zapadu, a u ponedjeljak će temperatura dosezati i do 24 stupnja.

I u gorskoj Hrvatskoj će, kako dan bude odmicao, biti sve manje mogućnosti za kišu.

S druge strane, na sjevernom Jadranu veći dio dana proći će bez oborine, a koja kap moguća je uglavnom još prijepodne. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji će se poslijepodne razvedravati. Uglavnom će biti bez kiše u drugom djielu dana, također uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Temperatura će se kretati između 20 i 24 stupnja Celzijeva.

Idućih dana vrijeme će biti stabilnije, sunčanije, a ujutro mjestimice s maglom koja bi ponegdje mogla biti i dugotrajnija. Jutra će biti svježa, sve hladnija, no danju zato toplije: preko 20, često do 23 ili 24 stupnja. To je za kratki rukav, ali samo na suncu.

I na Jadranu će prevladavati sunčano, uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak, no bit će dosta toplo. Temperatura mora je još uvijek 20 do 22 stupnja, tako ćemo u idućem tjednu još uvijek moći uživati i u moru i u suncu.