Nakon produljenog vikenda očekuje nas vedro vrijeme, no promjenu ćemo osjetiti u temperaturama

Nad našim krajevima zadržava se polje visokog tlaka, atmosfera je stabilna, a vrijeme suho, većinom sunčano i ugodno. Sljedećih dana vrlo postupno na kopnu hladnije, a na moru manje toplo, i to više prema kraju tjedna nego na početku.

Svi koji ovih dana budu putovali iz unutrašnjosti na more ili obrnuto, iz prve ruke će moći osjetiti značajnu razliku u temperaturi, pa i bogatstvo klimatske raznolikosti koja je kod nas posebno izražena u ovom prijelaznom jesenskom razdoblju.

Vedrina će kopnenim krajevima sljedećih dana donositi slab mraz u jutarnjim satima, a mjestimice i maglu. Dani će biti prilično sunčani.



U ponedjeljak ujutro prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti tek ponegdje uz maglu ili slab mraz. Vjetar slab, na moru većinom umjerena, podno Velebita jedino mjestimice i jaka bura. Na kopnu će jutro biti osjetno hladnije, očekuje se od -1 do +2 stupnja, pa se savjetuje topla odjeća. Na moru uglavnom 10-ak do 15 stupnjeva.



I poslijepodne će prevladavati sunčano, u središnjoj Hrvatskoj bez značajnog vjetra te uz najvišu dnevnu temperaturu između 11 i 13 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji će prevladavati vedro. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 13 do 15 stupnjeva.



Većinom sunčano poslijepodne i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, navečer s ponekim olujnim udarom, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 11 do 14, a na sjevernom Jadranu između 18 i 21 stupanj.



I Dalmaciju očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Mjestimice umjerena bura, a poslijepodne uglavnom sjeverozapadnjak. Dnevni maksimum temperature ovdje će biti između 19 i čak 23 stupnja.



More se za sad hladi vrlo sporo i temperatura mu se zadržava na vrijednostima većinom između 19 i 22 stupnja. Malo je toplije u Dalmaciji, na jugu i na otocima, nego na sjevernom dijelu.

Vrijeme u naredna tri dana

I u nastavku tjedna zadržat će se stabilno i danju pretežno sunčano vrijeme, no bit će i još malo hladnije u usporedbi s proteklim tjednom, a osjetno tijekom noći i jutra.

Jutarnja temperatura očekuje se oko ili blizu nule, što znači da lokalno svih dana može biti slabog mraza. Od sredine tjedna mjestimice i magla.



Na Jadranu će se zadržati ugodno, sunčano uz slabu do umjerenu, u utorak podno Velebita samo još i jaku buru. Danju će puhati i sjeverozapadnjak. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati, malo manje toplo očekujemo prema vikendu.



Pred nama je još jedan tjedan stabilnog vremena, koji bi za razliku od proteklog unutrašnjosti ipak trebao donijeti više sunca, ali i osjetno hladnije noći i jutra.

Biometeorološke prilike su povoljne, a vrijeme će i sljedećih dana biti poticajno za raspoloženje i zdravlje.

