U Općini Murter u nedjelju se na referendumu glasuje "za" ili "protiv" smjene općinskog načelnika Tonija Turčinova.

Načelniku dio vijećnika zamjera lošu suradnju s vijećem i nerealizaciju niza projekata. Tu je i stara afera u kojoj je Turčinov uhvaćen u trošenju novca sa službene kartice u javnoj kući u Austriji.

Ni vijećnici ni sam načelnik tijekom dana nisu davali izjave. Vlasnici zemljišta s Kornata okupljeni u udrugu Kurnatari optužuju načelnika da je njihove privatne parcele prepisao na Općinu.

"On je stavljao svoje potpise, u ime općine kao da je to općinsko. U posjedovne listove su prilagali lažne, a ne postojeće, posjedovne listove", upozorio je Ivan Skračić, predsjednik udruge Kurnatari.



"Nisam s tim upoznat, čujem glasine ono-ovo-ono, ako je to istina možda, možda nije u redu, ali samo glasine čujem", rekao je Goran Jelić.



"Nadam se da će se danas odlučiti sve i da će napokon otići i da će doći napokon netko tko voli ovo misto", rekla je jedna mještanka.

