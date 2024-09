Jak potres magnitude 4,4 pogodio je u 14.23 sata Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio 38 kilometara sjeverozapadno od Zenice, odnosno 18 kilometara jugozapadno od Teslića na dubini od 3 km, javlja EMSC.

Podrhtavanje tla osjetili su brojni građani koji su ostavili komentare.

"Vitkovci, Teslić potres popraćen potmulim zvukom."

"Srušilo TV, treslo oko 20sekundi."

"Tešanj. Jako zatreslo i huka."

Osjetili su ga i neki stanovnici Hrvatske, a javili su se građani Požege, Nove Gradiške, Slavonskog Broda...

"Slabo podrhtavanje, zatresla su se stakla na prozorima i krevet na kojem sam ležala", napisala je žena iz Slavonskog Broda.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.