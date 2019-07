Snažan pljusak s tučom u poslijepodnevnim satima u subotu iznenada se spustio na Zagreb. Nevrijeme nije dugo trajalo, no vatrogasci su ipak imali posla.

Iako je izgledalo da bi u subotu moglo biti lijepo sunčano ljetno poslijepodne, nad grad su se oko 15:30 odjednom nadvili crni oblaci i spustila se tuča koja se kasnije pretvorila u snažan pljusak praćen jakim vjetrom.

Ovo nevrijeme prouzročilo je i praktične probleme stanovnicima. Zagrebački vatrogasci su zbog nevremena morali intervenirati na Gornjem gradu gdje je nekoliko crijepova popadalo sa zgrade na automobil.

U Novom Zagrebu je nevrijeme srušilo stablo koje je palo točno pred uzal u jedan stambeni objekt, paljudi nisu mogli ulaziti ni izlaziti.

Sunce i naoblaka izmjenjuju se nad područjem cijele zemlje. Prema prognozi, mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Meteoalarm cijelu je zemlju označio žutom bojom, osim južni dio priobalja koji je narančaste boje, što upozorava na grmljavinsko nevrijeme s mogućim oštećenjima imovine i drveća.

Na Jadranu puše bura koja će jačati navečer i u noći. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 21. Najviša dnevna uglavnom između 23 i 28 °C.

Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali i dalje promjenjivo - pljuskova će najviše biti u Slavoniji i Baranji te gorskim krajevima i unutrašnjosti Dalmacije.

Ujutro je u kopnenim krajevima moguća magla. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stupnjeva, na Jadranu 15 do 21. Najviša dnevna između 23 i 26, na Jadranu i do 28. Ujutro će puhati umjerena bura, poslijepodne sjevero-zapadnjak.