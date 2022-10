Uz obalu nevjerojatno visoke temperature, na kopnu hladno i maglovito. Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić otkriva kakvo nas vrijeme čeka idućih dana.

Još jedno maglovito i oblačno jutro u kopnenim krajevima. Niski oblaci ne miču se, a povremeno iz njih i slaba rosulja. Temperatura između 6 i 12. Prema podnevu u Slavoniji razvedravanje. Na Jadranu potpuno druga slika, sunčano i ugodno, uz malo oblaka i slab burin. Lokalno kratkotrajna magla na zapadnoj obali Istre, u središnjoj Istri te u Ravnim kotarima. Najniža temperatura od 15 do 17 stupnjeva.

U većini središnje Hrvatske, u početku poslijepodneva i dalje oblačno, uz niske oblake, ponegdje i maglu. Najveća vjerojatnost za ranije razvedravanje i sunčana razdoblja je u Međimurju i Zagorju. Drugdje će se oblaci kidati tek iza 15 sati. Vjetra slab, a temperatura od 15 u oblačnijim krajevima do 19 na sjeveru gdje će se ranije razvedriti. Navečer će se ponovno stvarati magla.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu nešto više oblaka, i malo će se dulje zadržavati, osobito u zapadnoj Podravini. Na istoku sve više sunčanih razdoblja. Vjetra gotovo da neće ni biti, a temperatura će rasti do dvadesetak stupnjeva, osim na oblačnijem i maglovitijem zapadu gdje će biti oko 16.

Sunčano, često i vedro u Istri i Primorju. Zapuhat će slab maestral, a navečer ponovno burin. Temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru i Lici jutarnja magla će do podneva nestati, pa će poslijepodne biti sunčano i ugodno, oko 20 stupnjeva.

Još jedan pretežno vedar i neuobičajeno topao dan u Dalmaciji, sa slabim maestralom i samo rijetko uz malo oblaka. Temperatura će rasti uglavnom do 24, 25 stupnjeva, no lokalno i do 26.

Za vikend i dalje stabilno, na kopnu i uz maglu i niske oblake koji će se u subotu dulje zadržavati, sve do poslijepodnevnih sati, tako da će dan odisati tmurnim jesenskim ugođajem, povremeno uz slabu rosulju. U nedjelju i ponedjeljak postoji mogućnost da se magla malo ranije raziđe. Temperatura ujutro oko 9, a danju od 16 do 20, ovisno o dugotrajnosti magle.

Na Jadranu će idući dani biti sunčani i vedri. Ujutro je lokalno moguća kratkotrajna magla. Najveća vjerojatnost za nju je na zapadnoj obali Istre, zatim na sjevernojadranskim i sjevernodalmatinskim otocima. Ujutro će puhati slab burin, danju maestral, koji će povremeno biti umjeren. Temperatura i dalje bez promjene, ujutro 16, danju do 25.

Dakle, za vikend vrlo slično kao i posljednjih dana – na obali sunčano, većinom vedro i toplo, a na kopnu dugotrajna magla i niski oblaci, tek poslijepodne uz djelomično razvedravanje i kraća sunčana razdoblja. Ako želite pobjeći od magle, najbolji izbor su more i planine – tamo će idućih dana biti najviše sunca i najtoplije.

