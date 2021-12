Promjena je jedina riječ kojom se može opisati vrijeme proteklih dana. Izmjenjivali su se kiša, sunce i vjetar, a vremenska prognoza otkriva kako bi uskoro mogao pasti i – pravi snijeg!

Od sunčanih razdoblja, do kiše i snijega. Okreće vjetar, jugo, bura, neko kratko smirivanje i sunce prema sredini tjedna, a onda još jedna promjena u drugoj polovici. Ono što će se idućih dana najmanje mijenjati, barem iz pozicije naših osjetila jest dnevna temperatura. Bit će svježe i hladno.

Pred nama je oblačno i kišovito jutro. U većini krajeva padat će kiša. Na Jadranu su pri tom mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, ujutro izglednije na sjevernom dijelu, a kasnije na jugu. U višem gorju bit će i snijega. U početku će puhati umjereno i jako jugo te južni vjetar. Temperatura će biti tek stupanj ili dva iznad nule na kopnu, a na moru većinom između 7 i 10 stupnjeva.

I poslijepodne povremeno kiša, u gorju i snijeg, no susnježice pa i snijega u središnjoj Hrvatskoj kasnije može biti i ponegdje u nizinama. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura će biti od 3 do 5 stupnjeva.

Kišovito i u Slavoniji. Također je moguće malo susnježice prema večeri kad vjetar okrene na sjeverni. No bit će slab. Temperatura i ovdje oko 5 stupnjeva.

U Gorskom kotaru kiša će tijekom dana prelaziti u snijeg, a stvarat će se i novi snježni pokrivač. U Lici kiša i susnježica, snijeg rjeđe. Uz jugozapadnjak temperatura će prvo biti između 3 i 6 stupnjeva, no u Gorskom kotaru kasnije će se uz sjeverac spustiti i ispod nule. Na sjevernom Jadranu i poslijepodne kišovito, vjetar će slabjeti i okretati na sjeverozapadni, a u noći na ponedjeljak zapuhat će bura.

U Dalmaciji od sredine dana lokalno može biti obilnije kiše te izraženijih grmljavinskih pljuskova. Puhat će umjereno i jako jugo te južni i jugozapadni vjetar, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadni, a potom će slabjeti. Temperatura, oko 10 u zaleđu te između 13 i 16 stupnjeva na obali i otocima.

U ponedjeljak će se vrijeme postupno smirivati, još malo snijega bit će u gorju, drugdje uglavnom oblačno, no naoblaka će se i kidati pa će u utorak, a i veći dio srijede zapravo biti dosta sunca. Na kopnu, jutro hladnije, u minusu, a danju i dalje očekujemo oko 5 stupnjeva.

Što se tiče Jadrana, u ponedjeljak jedino na jugu još veći dio dana može biti pljuskova i grmljavine, a kiša će tu biti moguća i u utorak. No sjevernije će već biti sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, a u srijedu navečer ponovno jugo. S jugom pak stižu i novi kišni oblaci. I na moru će jutro biti hladnije, dok se dnevna temperatura neće značajnije mijenjati.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr