Kiša, sunce, grmljavina... Meteorolog Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana

U ponedjeljak će iznad većeg dijela zemlje po visini sa zapada stići nova količina vlažnog i nestabilnog zraka. Zbog toga se nastavlja razdoblje vrlo promjenljivog vremena – premda se i dalje nalazimo u polju povišenog tlaka zraka.

U takvim okolnostima već u ponedjeljak ujutro i prijepodne u većini se krajeva očekuje dosta promjenljivo osobito na sjevernom dijelu Jadrana te u gorskim i središnjim predjelima gdje će povremeno biti kiše te pljuskova i grmljavine - ponegdje i izraženijih.

Najviše sunčanih razdoblja, i uglavnom bez oborina, još će biti u istočnim predjelima i na jugu Dalmacije. Na istoku zemlje povremeno će puhati umjeren istočnjak i jugoistočnjak, a na Jadranu većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 16, a na Jadranu od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Svjetska meteorološka organizacija objavila novi Atlas smrtnosti i ekonomskih gubitaka



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj može biti i kraćih sunčanih razdoblja. No, i dalje će biti vrlo promjenljivo povremeno uz kišu pljuskove i grmljavinu koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.



U istočnim predjelima mjestimična kiša i lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavina očekuju se u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura od 21 do 25 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu dosta promjenljivo povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Poslijepodne mjestimice se očekuju i sunčana razdoblja osobito na Jadranu. gdje će puhati većinom umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20, a na moru od 20 do 23 stupnja.

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Jeste li znali koja je druga najtoplija zabilježena godina? Europa se dvaput brže zagrijava



U Dalmaciji isto tako vrlo promjenljivo pa će uz sunčana razdoblja povremeno biti ponegdje i izraženijih pljuskova i grmljavine osobito u prvom dijelu dana, dok će na krajnjem jugu oborina uglavnom izostati. Vjetar većinom umjeren jugoistočni, a temperatura od 23 do 26 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo, povremeno s kišom, a uglavnom poslijepodne - pljuskovima i grmljavinom. Najviše oborina očekuje se u utorak. Vjetar većinom slab, a temperatura bez veće promjene.



Na Jadranu i dalje nestabilno povremeno uz lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u utorak. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se u srijedu. U utorak će puhati do umjereno jugo, a u četvrtak sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura u blagom porastu.



Do kraja tjedna i dalje promjenljivo povremeno s oborinama. Čini se ipak da će za vikend biti još malo toplije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.