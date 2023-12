Bijeli Božić samo san ili možda ipak...? Jedne će stvari biti više nego ovih dana

Atmosfera se blago destabilizirala pa će dvije fronte projuriti malo sjevernije od Hrvatske i nastaviti dalje na istok i donijeti nešto oblaka i kiše, ali znatno više vjetra.

Petak ujutro bit će promjenjivo oblačno, uz više sunca na Jadranu, a više oblaka u kopnenim predjelima. Kiša je najvjerojatnija u Slavoniji, no ne može se isključiti niti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj niti na jugu Dalmacije. Jutro će biti hladno, a osjećaj će dodatno pojačati vjetar.



Na obali će puhati umjerena, povremeno i jaka tramontana, a u unutrašnjosti umjeren sjeverozapadnjak, ali to je i dobro jer će pročistiti zrak.

Pročitajte i ovo Od Nove godine DHMZ ima novog šefa: Vlada razriješila dosadašnju ravnateljicu

Središnja Hrvatska

U drugom dijelu dana više sunčanih razdoblja u središnjoj Hrvatskoj, osobito u južnim dijelovima jer će se razvedravati s juga. No, ne može se isključiti niti još malo prolazne, lokalne kiše. Za nju je veća vjerojatnost u Međimurju i Podravini.



U početku će još posvuda biti vjetrovito i svježe, iako će temperatura rasti do 10-ak stupnjeva. Kasno popodne vjetar će slabjeti.

Slavonija

U Slavoniji poslijepodne većinom oblačno, vjetrovito i hladno, unatoč temperaturi od 10 stupnjeva. Rijetko će se probijati malo sunca, povremeno će padati kiša, osobito u Podravini i Baranji gdje je najveća vjerojatnost za nju.



Vjetar umjeren, uz Dravu na trenutke i jak, sjeverozapadni i zapadni. I upravo zbog tog vjetra će se činiti tako svježe i hladno.

Pročitajte i ovo Iz mniute u minutu VIDEO U pokolju u Pragu ubijeno najmanje 14 osoba, izlaze novi šokantni detalji o napadaču: Prije masakra je ubio još nekoliko ljudi, među njima i bebu?

Istra

U gorju, na Kvarneru te u Istri, pretežno sunčano, uz malo oblaka. Nešto više će ih biti samo povremeno u Lici, ali i tamo ostaje suho. Jutro dosta vjetrovito, uz tramontanu, no onda će poslijepodne vjetar malo Oslabjeti i okrenuti na zapadni, a ponegdje i jugozapadni.



Temperatura će na obali biti između 12 i 15, a u Gorskom kotaru i Lici, za prosinac visokih 9 do 11. To je 5 do 7 stupnjeva više od prosjeka za ovo doba godine.

Dalmacija

U Dalmaciji će jutro dakle biti malo oblačnije, uz mogućnost prolazne kiše ili ponekog lokalnog pljuska, a zatim poslijepodne sunčanije, razvedravat će se i većinom će biti suho, bez kiše.



Puhat će umjerena do jaka tramontana pa će zbog nje biti pomalo svježe – temperatura inače između 13 i 15 Celzijevih stupnjeva.

Tri dana kopno

Idućih dana na kopnu promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja. U subotu će biti oblačnije pa će mjestimice pasti i malo kiše, ponajprije u Slavoniji dok će Badnjak i Božić ostati većinom suhi.



U subotu će puhati umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar, a od nedjelje slab do umjeren jugozapadni. Subota će biti toplija, Badnjak malo svježiji, a za Božić ponovno toplije.

Pročitajte i ovo Opreza nikad dosta Sezona blagdana raj za provalnike, policija savjetuje: Obratite pozornost na desetak ključnih stvari

Tri dana more

I na moru promjenjivo oblačno, ali uz više sunca, iako je i ovdje povremeno moguće malo kiše - najvjerojatnija je na Božić, ali to će biti stvarno lokalno i malo.



U subotu će još puhati umjerena tramontana, zatim na Badnjak i Božić jugo. Temperatura se neće jako mijenjati, ujutro će biti oko 10, danju oko 15.

U petak će u cijeloj zemlji biti vjetrovito i prilično svježe. Činit će se znatno hladnije nego što će pokazivati termometar. Zatim, za vikend toplije.



Što se tiče kiše, u idućih pet do sedam dana samo će povremeno, malo i lokalno padati. Snijeg još rjeđe. Malo je moguće u noći s petka na subotu duž Drave.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.