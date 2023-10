Očekuje nas promjenjivo vrijeme: Meteorolog Darijo Brzoja donosi detalje

Sasvim uobičajeno za ovo doba godine, pojačava se ciklonalna aktivnost, sve su češći prodori vlažnog oceanskog zraka, pa tako i uvjeti za nastanak atmosferskih vrtloga i fronti.

Meandriranje mlazne struje u višim slojevima atmosfere pogodovat će nastavku promjenjivog vremena nad Mediteranom, pa tako i kod nas. Vrijeme će se mijenjati: kako od dana do dana, tako i u jednom danu. Stoga neka vas ne iznenadi red vjetra, red kiše, red sunca.

Pod zajednički nazivnik, sve skupa, najmanje idućih nekoliko dana ostaje toplo.

U petak navečer i u noći sa zapada ide jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Oborina pritom lokalno može biti izraženija. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu ponešto slabije nego tijekom dana.



Jutro nosi promjenjivo oblačno, nestabilno vrijeme, i dalje uz pljuskove i grmljavinu, sustav pomalo već zahvaća cijelu zemlju, do jutra već može biti obilne kiše, najizglednije u gorju, prije svega u Lici i u sjevernoj Dalmaciji.

Inače upravo se u Dalmaciji sutra očekuje najviše oborine, lokalno su moguće urbane, bujične poplave, pa svakako pažnju valja usmjeriti na to. I dalje vjetar s juga, u Dalmaciji poglavito jako i olujno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 13 do 18, a na Jadranu od 18 do 23 stupnja.

Promjenjivo ostaje i poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj mirnije, vjetar će slabjeti, a i kiša će postupno prestajati, prvo na sjeveru i sjeverozapadu. Zadržat će se za doba godine toplo uz temperaturu oko 23 stupnja.



U Slavoniji i Baranji sve do kraja dana može biti kiše, ali i pljuskova s grmljavinom. Moguća je i obilnije oborine. Puhat će većinom umjeren vjetar s juga uz koji temperatura i sutra može do 25 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj veći dio dana promjenjivo i kišovito uz lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu. Poslijepodne bi ponegdje moglo proviriti i sunce. Vjetar će se do sredine dana umiriti, no do večeri zato može napadati i 50-ak milimetara kiše. Ni na moru ni u gorju neće biti hladno, očekuje se između 18 i 23 stupnja sutra u onom najtoplijem dijelu dana.



Najkišovitije ipak u Dalmaciji. Gotovo cijeli dan, s naglaskom u prvom dijelu na sjeverni, a u drugom na južni dio. Bit će izraženih pljuskova i obilnije kiše, lokalno i preko 50 milimetara.

Moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme, a pritom onda lokalno i urbane bujične poplave. Puhat će jako i olujno jugo i jugozapadnjak: slabjet će poslijepodne i osobito prema kraju dana. Temperatura će biti uglavnom između 22 i 25 stupnjeva.

U drugom dijelu vikenda i početkom sljedećeg tjedna očekuje se djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na kopnu većinom i suho, te i dalje neobično toplo za kraj listopada. Dnevna temperatura uglavnom će biti preko 20 stupnjeva.



Na Jadranu bi moglo biti i malo kiše, poglavito u nedjelju, rjeđe u ponedjeljak, a na sjevernom dijelu uz najavu nove promjene i u utorak. No bit će i sunčanih razdoblja, a zadržat će se i razmjerno toplo.



Prognoza za drugu polovicu sljedećeg tjedna još nije ni blizu neke suvisle informacije, tako da planove još držite po strani, a mi ćemo vas obavijestiti o vremenu, čim se prvo atmosfera odluči, pa onda i prognoza bude preciznija.

