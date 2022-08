Kiše ipak nije bilo, a i za idućih nekoliko dana sve nade o nekoj ozbiljnijoj kiši su isparile, ostaje tek mogućnost da poneki izolirani pljusak u prvoj polovici tjedna žednoj zemlji donese barem koju litru. Temperature, iako niže i ugodnije, neće donijeti trajno osvježenje. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Jutro djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Više oblaka u početku na sjeverozapadu zemlje uz malo kiše i pokoji pljusak. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, a na kopnu sjeverac. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 15 do 19, a na Jadranu od 23 do 27 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčana razdoblja sve češća. Vjetar umjeren sjeveroistočni, temperatura većinom između 25 i 27 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, no uglavnom će se zadržati suho. Puhat će umjeren sjeverac, a temperatura će biti od 28 do 32 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj je poslijepodne moguć poneki pljusak. Bit će oblačnije nego drugdje, a nešto više oblaka poslijepodne se očekuje i na sjevernom Jadranu. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita i dalje olujna bura. No bit će i vruće uz najmanje 30, a ponegdje i do 34 stupnja. U gorju što se temperature tiče svakako ugodnije, od 23 do 27.

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i u Dalmaciji. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, izglednije u zaleđu te na krajnjem jugu. Zadržat će se vruće uz temperaturu između 31 i 34 stupnja.

Temperatura mora je najčešće od 25 do 27, jedino Šibenik mjeri samo 20 stupnjeva. UV-indeks na sjeverozapadu umjeren, na istoku i jugu vrlo visok, a u ostalim krajevima uglavnom visok.

U utorak na kopnu djelomice sunčano, u Slavoniji i Baranji s povećanom naoblakom, a lokalno moguće i uz malo kiše. Od sredine tjedna većinom sunčano, uz tek dnevni razvoj oblaka. Svih dana puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a danju će biti vrlo toplo i ugodno: ne i vruće uz 27, 28 stupnjeva. Noći i jutra u unutrašnjosti isto postupno svježija.

Na Jadranu će u nastavku tjedna prevladavati sunčano: u utorak jedino na jugu Dalmacije stoji mogućnost za malo kiše uz prolazno više oblaka. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita na mahove olujna bura. I na Jadranu idućih dana, uz postupan dotok svježijeg zraka, manje vruće.

