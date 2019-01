Oblačno vrijeme s uglavnom slabim oborinama nastavit će sve do vikenda, kad nas očekuje prolazno razvedravanje. Vedrina će u unutrašnjost zemlje donijeti i znatno hladnije vrijeme, a hladnoća bi mogla poslužiti kao dobra podloga za nove snježne radosti koje bi trebale stići početkom idućeg tjedna.

U kopnenim krajevima ujutro će prevladavati oblačno vrijeme. Tu i tamo i prijepodne može zalepršati koja pahulja, iako će snijega biti uglavnom u nastavku dana. Na Jadranu je moguće nešto sunca, rijetko vrlo malo kiše, a sjevernije i snijega.

Zapuhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu opet jaka bura s olujnim udarima. Jedino će se južnije do sredine dana negdje zadržati jugo i istočnjak. Jutarnja temperatura će na kopnu iznositi od -6 do -1 stupnja, a na moru većinom od dva do sedam stupnjeva.

Uglavnom oblačno, uz moguć slab snijeg, u središnjoj Hrvatskoj nastavit će se i poslijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura se neće previše odmaknuti od nule.

Slično će vrijeme biti i u Slavoniji, gdje će povremeno padati snijeg. Ondje bi do kraja dana lokalno moglo pasti i desetak centimetara novog snježnog pokrivača. Puhat će sjeverac, a najviša temperatura će iznositi do stupanj ili dva ispod nule.

I u gorskoj Hrvatskoj tijekom dana može još biti malo snijega. Na sjevernom Jadranu također može pasti malo kiše ili snijega, premda će biti i sunčanih razdoblja. Puhat će sve jača bura, pa krajem dana može biti i orkanskih udara. Oko sedam stupnjeva očekuje se na moru, dok će u gorju temperatura cijeli dan biti ispod nule.

U Dalmaciji će vrijeme tijekom dana biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uz jaku, na mahove olujnu buru. Najviša dnevna temperatura iznosit će između osam i 12 stupnjeva.

Slabog snijega u kopnenoj Hrvatskoj može biti i u petak, dok će u subotu i u unutrašnjosti biti sunčanih razdoblja. Noći će biti sve hladnije, no ni danju neće biti preugodno uz temperaturu koja će iznositi oko nule.

Na Jadranu je u petak moguće malo kiše ili susnježice. Puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Iduća dva dana planove trebati prilagoditi buri, koja će u nedjelju okrenuti na jugo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr