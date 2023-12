Koliko će biti kiše i snijega ovog tjedna? Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

Druga polovica studenog i početak prosinca mnogim krajevima naše zemlje donijeli su hladno vrijeme, često ispod prosjeka za doba godine. Prema trenutno dostupnim izračunima ova hladnoća od sljedećeg bi tjedna trebala popustiti pa će vrijeme do Božića biti primjerenije dobu godine, a to znači i ukupno gledajući toplije, odnosno manje hladno. Šanse za Bijeli Božić tako topit će se sa snijegom koji uspijemo nakupiti još noćas, odnosno u srijedu.

U polju smo sniženog tlaka, preko naših krajeva premješta se ciklona, pada kiša, a noćas i u srijedu, dakle, može biti i snijega.

Očekuje nas pretežno oblačno vrijeme s oborinama. U unutrašnjosti će ujutro padati susnježica i snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača prije svega u višim predjelima, no moguće i u nizinama, osobito u sjevernim i istočnim predjelima zemlje. Na Jadranu promjenjivije, na sjevernom dijelu lokalno uz malo kiše, dok na južnom uz grmljavinu oborina u početku može biti i obilnija.

Puhat će vjetar sa sjevera, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jedino na krajnjem jugu još i jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -2 do 3, a na moru većinom između 5 i 10 stupnjeva.

Oborina će poslijepodne biti manje i postupno će prestajati, iako će se ovdje u središnjoj Hrvatskoj uglavnom zadržati pretežno oblačno. Vjetar slab, sa sjevera, a temperatura će biti oko nule ili tek koji stupanj iznad.

Najviše šansi za snježni pokrivač u srijedu ima u Podravini. Ukupno će se oborine, snijeg i susnježica prema istoku najdulje zadržati. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između nule i 3 stupnja.

Snijeg će u gorskoj Hrvatskoj padati uglavnom u prvom dijelu dana, kao i kiša na sjevernom Jadranu. Rjeđe poslijepodne, a kasnije može biti i nešto sunca. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura. Pri tom će temperatura u gorju biti tek stupanj ili dva iznad nule, dok se na moru očekuje 10ak do 12 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana.

U Dalmaciji u četvrtak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, uglavnom ujutro još lokalno moguće obilnijom. Puhat će umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Na krajnjem jugu tek i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom će biti od 11 do 13 stupnjeva, samo u zaleđu oko 8.

Tri dana kopno

Iza oborina, idućih nekoliko dana slijedi djelomice sunčano vrijeme, uz promjenjivu naoblaku: većinom suho i hladno. U četvrtak uz sjeverozapadnjak na istoku jedino bit će moguće još malo susnježice ili snijega. Ujutro ponegdje magla i mraz. Temperatura će svih dana noću biti malo ispod, a danju malo iznad nule.

Tri dana more

I na Jadranu također u drugoj polovici tjedna uglavnom djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku i ipak suho. No još uvijek i razmjeno hladno. Jedino u četvrtak još na krajnjem jugu prijepodne može pasti malo kiše. Jaka bura prema vikendu će slabjeti. Temperatura se neće značajnije mijenjati, no uz buru, naravno činit će se hladnije nego što će to pokazivati termometri.

Najnoviji izračuni za vikend prognoziraju suho i hladno vrijeme. Ako slučajno i bude nekih oborina, neće biti značajne.

