Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend? Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Kako se Europi približava ciklona s Atlantika, tako je tlak zraka sve niži, a razlika u tlaku zraka na našem području sve veća, pa je i strujanje sve snažnije. I dalje s juga i jugozapada. I dalje to donosi toplinu i vlagu sa Sredozemlja pa je najkraći opis vremenske prognoze za petak: vjetrovito, toplo i oblačno.

Ujutro će biti umjereno, a na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno, pa će tamo povremeno biti kiše, i to nešto više nego posljednjih dana, dok u Slavoniji, središnjoj Hrvatskoj i Dalmaciji očekujemo više sunca u tim jutarnjim satima.

Ponovno će biti vrlo vjetrovito i toplo. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, na moru jugo, u jačanju. A najniža će temperatura u unutrašnjosti biti oko 8, na obali oko 12.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti vrlo vjetrovito i toplo. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, s olujnim udarima. Uz to, bit će pretežno oblačno, uz više oblaka nego ujutro, ali i dalje ostaje uglavnom suho. Tek kasno navečer može pasti malo lokalne kiše. Najviša dnevna temperatura od 16 do 18.

U Slavoniji promjenjivo oblačno, ali suho. I ovdje će biti pomalo vjetrovito, puhat će umjeren jugozapadnjak, nešto jači na zapadu, tamo će biti umjeren do jak. Temperatura između 17 i 19 stupnjeva.

U Istri i Primorju pretežno do potpuno oblačno, povremeno će padati kiša, osobito na širem riječkom području gdje može biti i obilnija. Puhat će umjereno do jako jugo, lokalno s olujnim udarima, a temperatura će biti između 12 i 15.

U Gorskoj Hrvatskoj većinom oblačno, s povremenom kišom, češćom u Gorskom kotaru gdje će lokalno biti i obilna, dok su u Lici sredinom dana ponovno moguća sunčana razdoblja. Bit će vjetrovito i toplo, između 9 i 14 stupnjeva, uz jak jugozapadnjak s olujnim udarima.

U Dalmaciji promjenjivo do pretežno oblačno, sa sunčanim razdobljima osobito na jugu, dok na će sjevernom dijelu povremeno biti više oblaka, pa postoji i mala mogućnost za slabu kišu.

Jugo će biti u jačanju, puhat će uglavnom umjereno do jako uz temperaturu oko 16 Celzijevih stupnjeva. Zbog juga je na snazi i žuti meteoalarm, mogući su udari do 80 kilometara na sat.

Naredna tri dana

Za vikend i početkom novog tjedna u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno s kišom.

U subotu će još biti toplo i vjetrovito i kiša će tad još biti relativno rijetka, osim u Gorskom kotaru i Lici gdje već tad može pasti obilna količina.

U nedjelju svježije i posvuda kišovitije, a u ponedjeljak još malo hladnije, no kiša će tad već postupno prestajati. Vjetar će početkom tjedna okrenuti na sjeverne smjerove i temperatura će biti u padu. U subotu maksimalna 17, u nedjelju 13, a u ponedjeljak 10.

Na obali također pretežno oblačno, često s kišom koja će lokalno biti izraženija i obilnija, osobito u nedjelju, a povremeno će biti i grmljavine. Ostaje vrlo vjetrovito, puhat će jako jugo i oštro, na jugu i olujno. U ponedjeljak zatim smirivanje, mjestimice uz još malo kiše u Dalmaciji, dok će na sjeveru biti sunčanije i svježije s umjerenom burom.



Vikend će nam biti vjetrovit i kišovit, osobito na Jadranu gdje će oba dana biti obilnije kiše, dok će u unutrašnjosti u subotu još biti i suhih razdoblja. U nedjelju će se i temperatura malo spustiti, ponajprije u kopnenim predjelima.

